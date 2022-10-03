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Ось де хліб не потрібно зберігати, щоб він швидко не черствів

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Понеділок 03 жовтня 2022 17:09
Ось де хліб не потрібно зберігати, щоб він швидко не черствів Де не можна зберігати хліб (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хліб не буде зберігати свою свіжість, якщо його не правильно зберігати. На щастя, є кілька хитрощів, які допоможуть залишатися йому свіжим якомога довше.

Про це пише SantePlus.

Як правильно зберігати хліб

Часто рекомендують зберігати хліб у спеціальному плетеному або пластиковому кошику. Однак, це не найкращий спосіб зберігання. При такому зберіганні хліб сильно піддається впливу повітря та швидше висихає.

В ідеалі краще придбати (або зробити самостійно) тканинний мішечок. Таким чином хліб буде захищений від навколишнього повітря і довше залишатиметься м’яким. Існує також асортимент пакетів, які спеціально зроблені для хліба. Вони надійні, стійкі, підлягають перероблюванню та служать кілька років.

Зазначається, що у пакет можна додати стебло селери, щоб хліб залишався ще свіжішим і м’якшим, наче він щойно із пекарні. Дійсно селера виділяє вологу в пакеті, яку потім поглинає хліб. Так його можна зберігати цілий тиждень після покупки.

Як повернути свіжість підсохлому хлібу

Потрібно потримати хліб під проточною водою кілька секунд, а потім покладіть у духовку на максимальну потужність протягом п’яти хвилин. Увібрана хлібом вода розм'якшить м'якуш, тому він буде знову м'яким та ароматним.

Також, щоб довше зберігати хліб, ідеально підійде морозильна камера. Для цього рекомендуємо нарізати його скибочками і розкласти ці шматочки в різні контейнери, які герметично закриваються. Помістіть їх у морозилку.

Щоб розморозити хліб, просто помістіть шматочки в попередньо розігріту до 200°C духовку на 5 хвилин. Залиште скибочки всередині ще на кілька хвилин, перш ніж виймати їх.

Раніше ми повідомляли, як зберегти хліб свіжим без холодильника.

Також ми писали, чому не варто купувати нарізний хліб.

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