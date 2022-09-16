Хитрость французских пекарей, как сохранить хлеб свежим без холодильника

Французские пекари, как никто другой, разбираются в приготовлении и сохранении свежести хлеба.

Положите хлеб в мешочек из натуральной ткани

Предпочтите сумку из натуральных материалов, таких как лен или хлопок, а не из синтетических материалов.

Эти материалы позволяют лучше регулировать влажность хлеба и последний очень долго сохраняет свою мягкость. Для оптимального хранения можно поместить тканевый пакет в чистую и прохладную хлебницу.

Еще несколько лайфхаков

Храните хлеб в герметичной коробке с яблоком

Поместите буханку в герметичную коробку вместе с кусочком яблока, разрезанным пополам. Также можно добавить стебель сельдерея, картофель или кусочек сахара. Такой трюк позволит хлебу оставаться свежим на более длительный срок.

Заверните хлеб в полотенце

Поместите хлеб в кухонное полотенце или плотную ткань и храните его в месте с комнатной температурой.

Чтобы хлеб оставался свежим очень долго, выберите подходящий хлеб. Белый и деревенский хлеб хранится хуже, чем, например, изготовленный из ржаной или грубой муки.