Ось чому жінки у віці люблять молодших чоловіків. Неочевидна відповідь

Потреба тримати себе в тонусі

Поруч з молодим чоловіком жінці треба виглядати молодою і бути в гарній формі завжди.

Буває, що жінки часто забувають доглядати за собою і починають чи то лінуватися, чи то не мають достатньої мотивації. А от молодший партнер спонукатиме і в зал сходити і маску омолоджувальну зробити.

Також цілком очевидно, що жінку зв'язок з молодим чоловіком омолоджує краще уколів краси, спорту і підтяжок разом узятих. Викид статевих гормонів стимулює утворення речовин, що перешкоджають появі зморшок. Роман з молодим хлопцем - щось на зразок комплексного антиейдж-догляду, приємного та корисного.

Секс також дуже важливий

Як не крути, але від фізіології нікуди не подінешся. Якщо пік активності чоловіків у 30 років закінчується, то у жінок в цьому віці лише розгорається апетит.

Чоловіки "за сорок" замість сексу охочіше подивляться телевізор чи підуть на риболовлю. А от 25-річний молодик вже точно віддасть перевагу постільним втіхам.

Це одна з вагомих причин, яка штовхає зрілих жінок в обійми молодих чоловіків. Але не головна.

З молодшим чоловіком час ніби зупиняється

Коли поруч з жінкою чоловік, молодший на 10-15 років, виникає відчуття, що ви не маєте права старішати, здаватися чи давати слабину.

В таких стосунках жінка ніби отримує другу молодість, в неї багато планів на майбутнє, вона прагне розвиватися і перевершувати себе.

Чи є у таких стосунків перспектива?

Статистика вперто каже, чим більше різниця у віці, тим більше шансів, що стосунки закінчаться розривом.

Звісно ж, кожна пара індивідуальна, і міцність стосунків залежить не від випадку, чи долі, а від того, чи бажаєте ви в них вкладати сили, час і внутрішні ресурси.