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Вот почему женщины в возрасте любят младших мужчин. Неочевидный ответ

Почему старшие женщины любят молодых мужчин (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения между старшей женщиной и младшим мужчиной в современном мире встречаются все чаще, и уже не так удивляют, как лет двадцать назад. Объяснение этому может показаться очевидным: женщинам хочется "погорячее", но все не так просто.

Имеют ли потенциал такие взаимоотношения, и какие преимущества они дают женщинам - в материале Styler дальше.

Потребность держать себя в тонусе

Рядом с молодым мужчиной женщине надо выглядеть молодой и быть в хорошей форме всегда.

Бывает, что женщины часто забывают ухаживать за собой и начинают то ли лениться, то ли не имеют достаточной мотивации. А вот младший партнер будет побуждать и в зал сходить и омолаживающую маску сделать.

Также совершенно очевидно, что женщину связь с молодым мужчиной омолаживает лучше уколов красоты, спорта и подтяжек вместе взятых. Выброс половых гормонов стимулирует образование веществ, препятствующих появлению морщин. Роман с молодым парнем - что-то вроде комплексного антиэйдж-ухода, приятного и полезного.

Секс также очень важен

Как ни крути, но от физиологии никуда не денешься. Если пик активности мужчин в 30 лет заканчивается, то у женщин в этом возрасте только разгорается аппетит.

Мужчины "за сорок" вместо секса охотнее посмотрят телевизор или пойдут на рыбалку. А вот 25-летний парень уже точно предпочтет постельные утехи.

Это одна из веских причин, толкающая зрелых женщин в объятия молодых мужчин. Но не главная.

С младшим мужчиной время словно останавливается

Когда рядом с женщиной мужчина младше на 10-15 лет, возникает ощущение, что вы не имеете права стареть, сдаваться или давать слабину.

В таких отношениях женщина будто получает вторую молодость, у нее много планов на будущее, она стремится развиваться и превосходить себя.

Есть ли у таких отношений перспектива?

Статистика упорно говорит, чем больше разница в возрасте, тем больше шансов, что отношения закончатся разрывом.

Конечно, каждая пара индивидуальна, и прочность отношений зависит не от случая или судьбы, а от того, хотите ли вы в них вкладывать силы, время и внутренние ресурсы.

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