Стаховський сказав, що не так із новим законом про мобілізацію
Нещодавно Верховна Рада України ухвалила довгоочікуваний законопроєкт про мобілізацію. Це чи не одразу викликало хвилю невдоволення. Та найбільше українців обурив факт того, що нардепи прибрали норму про демобілізацію.
Боєць "Альфи" Сергій Стаховський висловився з цього приводу в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
Стаховський відзначає, що те, що прибрали норму про демобілізацію, не є достатньо позитивно для тих, хто вже два роки обороняє Україну.
Він переконаний: всі українці готові захищати державу. Однак у цьому є проблема.
"Вони хочуть мати розуміння, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи свою роботу, роблять це свідомо й що люди навколо так само свідомо ухвалюють рішення", - каже Сергій.
На його думку, рівень обізнаності у суспільстві зараз достатньо високий, а "рівень моральної якості певних структур, які відповідають за те, щоб країна рухалася, повинен змінитися".
"Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитись та зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету", - вважає Стаховський.
Законопроєкт про мобілізацію: основні зміни
- Виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом вісьмох місяців має з'явитися окремий закон, який регулюватиме питання ротації та мобілізації.
- Звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які отримали інвалідність, генерали, контрактники, у яких сплив термін дії контракту, а також військові, яких призначили суддями або обрали нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.
- Після набуття законом чинності протягом 60 днів військовозобов'язані повинні відвідати свої ТЦК СП, щоб уточнити облікові дані.
- Реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного є правом, але не обов'язком.
- Усі військовозобов'язані українці повинні мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення та пред'являти на вимогу представника військкомату. На сьогодні перевіряти документи можуть також поліціянти.
- Закон скасовує строкову службу. Замість неї запроваджується базова служба для українців віком 18-25 років. Передбачається, що вони зможуть обрати рік та період служби, доки їм не виповниться 24 роки.
- До ухилянтів можуть застосовувати покарання у вигляді тимчасової заборони на керування транспортним засобом.
Раніше Сергій Стаховський сказав, як змінилося його ставлення до Олександра Усика.
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