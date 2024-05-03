Стаховський сказав, що не так із новим законом про мобілізацію

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила довгоочікуваний законопроєкт про мобілізацію. Це чи не одразу викликало хвилю невдоволення. Та найбільше українців обурив факт того, що нардепи прибрали норму про демобілізацію.

Боєць "Альфи" Сергій Стаховський висловився з цього приводу в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Стаховський відзначає, що те, що прибрали норму про демобілізацію, не є достатньо позитивно для тих, хто вже два роки обороняє Україну.

Він переконаний: всі українці готові захищати державу. Однак у цьому є проблема.

"Вони хочуть мати розуміння, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи свою роботу, роблять це свідомо й що люди навколо так само свідомо ухвалюють рішення", - каже Сергій.

На його думку, рівень обізнаності у суспільстві зараз достатньо високий, а "рівень моральної якості певних структур, які відповідають за те, щоб країна рухалася, повинен змінитися".

"Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитись та зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету", - вважає Стаховський.

Законопроєкт про мобілізацію: основні зміни