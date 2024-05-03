"Людина змінилась": Стаховський сказав, що думає про Усика

Боксер Олександр Усик дуже змінився за роки повномасштабної війни та розкрився як справжній патріот України.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) висловив легендарний екс-тенісист Сергій Стаховський, який зараз захищає нашу країну на фронті.

Що відомо про Олександра Усика

Боксер відомий своїми численними перемогами на ринзі, за що навіть отримав звання Заслуженого майстра спорту України.

У 2017 році Олександр Усик піднявся на першу сходинку рейтингу найкращих боксерів у першій важкій вазі. Уже наступного року він став першим українцем, який здобув титул абсолютного чемпіона світу, перемігши у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS Мурата Гассієва.

Найвідомішими боями Усика є поєдинки проти Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Усик двічі переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. Бій із Дюбуа завершився достроково також перемогою українця.

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Попри феєричне представлення нашої держави на спортивній арені Олександра часто критикували за його неоднозначну громадянську позицію.

Кілька разів негативні коментарі на адресу спортсмена лунали через висловлювання про те, "чий Крим".

Проте з початком повномасштабної війни все змінилося. Перебуваючи у Великій Британії, він одразу повернувся в Україну та вступив до лав територіальної оборони.

Їхній з дружиною будинок у Ворзелі захопили окупанти.

Сергій Стаховський про Олександра Усика

Колишній тенісист Сергій Стаховський сказав, що Усик відчув зміни 2022 року, намагається зрозуміти та підтримати державу.

"Мені як людині це дуже імпонує. Якщо його виступів до цього я не дивився, тому що він мені як людина взагалі не резонував, то тут я навіть готовий десь на це подивитись, тому що я бачу, що людина змінилась", - каже спортсмен.

Бій Усика проти Ф'юрі

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

Зазначимо, що попередньою датою було 23 грудня. Однак напередодні Тайсон Ф'юрі провів бій з Френсісом Нганною, і через травми попросив перенести бій.