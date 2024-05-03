Вот почему женщины в теннисе всегда успешнее мужчин: объяснение известного спортсмена Сергея Стаховского

Недавно на соревнованиях в Австралии было рекордное количество украинских теннисисток . Очевидно, это свидетельствует об уровне их профессионализма.

Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский в интервью РБК-Украина (проект Styler) объяснил, почему женщины в теннисе всегда были успешнее мужчин.

Стаховский назвал топовых украинских теннисисток

"У нас девушки очень мощные, все при том. Свитолина, Ястремская, Костюк, Цуренко, Калинина, Снигур. И они очень патриотически поддерживают наше государство за границей, это очень важная площадка, которую они используют", - говорит бывший теннисист.

Он добавляет, что в условиях полномасштабной войны очень важно поддерживать спортсменов, выступающих на самом высоком уровне, и молодых спортсменов, подходящих к этому уровню.

В чем секрет успеха украинских теннисисток

"По моему мнению, а оно здесь уже более профессиональное, девушки гораздо раньше раскрываются, раньше созревают и их потенциал гораздо раньше можно увидеть", - называет Стаховский первый фактор.

Среди прочего профессиональная жизнь теннисисток гораздо короче, чем мужская. По словам Сергея, женская карьера длится примерно 10 лет, а мужская - 20. Поэтому цикличность изменений девушек в топах намного выше по сравнению с мужчинами.

Еще один фактор - рождение ребенка.

"Именно поэтому, я думаю, у девушек более короткие карьеры, потому что в какой-то момент им приходится выбирать: продолжать карьеру или рожать ребенка. Во втором случае ты выпадаешь где-то на два года, а за это время тело отвыкает от спорта. Я не могу представить, какие усилия девушки прилагают, чтобы потом вернуться в спорт", - рассуждает Сергей.

Что касается теннисистов, он объясняет, что их результаты нужно дольше ждать, и средний уровень профессионализма мужчин выше благодаря тому, что длиннее карьера.

"Человек, который, возможно, где-то в начале карьеры был не таким талантливым, благодаря опыту все-таки держится и потом обыгрывает на этом опыте только появляющуюся молодежь", - объясняет спортсмен.

Относительно собственной карьеры в теннисе Сергей Стаховский считает: на корт вряд ли вернется.

"Моим планом было вернуться в пару в 2023 году, я брал для себя год отпуска, но, думаю, что, к сожалению, этот поезд уже уехал. Два года военного дела делают вещи, которые необратимы", - говорит он.