Ось чому заряджати телефон у машині - погана ідея: переконливі причини

Коли під рукою не виявилося зарядного пристрою, телефон можна зарядити й в автомобілі. Проте не варто зловживати цією можливістю. Проблема в тому, що для заряджання телефона потрібна стала подача енергії, але автомобіль цього дати не може.
Про це пишуть на сайті Santeplus.
Сучасні телефони не обов'язково заряджати до 100%. Ба більше - це часто може скорочувати термін життя самого акумулятора. Для швидкої та якісної зарядки достатньо мати стабільну подачу електроенергію.
Але прикурювач автомобіля не може забезпечити це для гаджета.
При запуску генератора йому потрібно багато енергії, що призводить до падіння напруги. Також до цього призводить і навантаження по обігріву чи кондиціювання авто. А все це не подобається акумулятору вашого телефону.
Зауважте, що те саме відбувається, коли ви перебуваєте в поїзді чи туристичному автобусі, де є USB-роз'єми для зарядки.
Тому краще здебільшого заряджати смартфон від "рідної" зарядки, а від інших приладів - лише в надзвичайних випадках, коли іншого виходу немає.
Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею під час зарядки:
Щоб телефон заряджався швидше:
Раніше ми розповідали, коли потрібно купувати новий мобільний телефон.
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