Ось 4 причини, чому ваш телефон повільно заряджається

Коли ваш смартфон новий, він заряджається чи не миттєво та довго тримає заряд. Однак з часом батарея зношується, а сам час зарядки суттєво збільшується.

Ймовірні причини, чому ваш телефон довго заряджається, - читайте в матеріалі Styler.

Несправна зарядка

Блок і кабель живлення є основними компонентами заряджання. Якщо хоча б один із них буде несправним, телефон буде заряджатися повільніше, а батарея - втрачати свої властивості.

Якщо ви весь час намотуєте та скручуєте зарядний пристрій, він може порватися, що просто унеможливить процес заряджання. Не потрібно намагатися його полагодити скотчем або іншими підручними засобами. Найкраще просто придбати новий зарядний пристрій для телефона.

Проблема з USB-портом телефону

Батарея телефона приймає електроенергію через свій USB-порт. Часто він може бути пошкодженим або забрудненим. Це ускладнює процес заряджання.

Якщо ви помітили, що зарядка стала значно повільнішою, почистьте USB-порт. За допомогою зубочистки або м'якшого предмета акуратно видаліть бруд, що застряг у порту. Але в жодному разі не використовуйте металеві предмети. Інакше порт буде пошкоджено, і тоді коштовного ремонту не уникнути.

Фонові програми перевантажують телефон

Навіть якщо ви вийшли з усіх програм і вимкнули телефон, вони все одно будуть споживати енергію для підтримки роботи. Це своєю чергою буде робити зарядку повільнішою, адже акумулятор продовжує експлуатуватися.

Щоб це виправити, просто вручну закрийте всі програми, які працюють у фоновому режимі.

Неправильне використання телефону

Ця причина суголосна з незакритими фоновими програмами. Те саме відбувається, якщо ви користуєтеся телефоном під час зарядки. Акумулятор продовжує активну роботу та не може нормально приймати енергію.

Очевидно, що час зарядки збільшиться, а якість батареї почне швидко знижуватися. Тому краще не брати телефон до рук, поки він у розетці, якщо не хочете передчасно змінювати акумулятор.