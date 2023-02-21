Вот почему заряжать телефон в машине - плохая идея: убедительные причины

Когда под рукой не оказалось зарядного устройства, телефон можно зарядить и в автомобиле. Однако не следует злоупотреблять этой возможностью. Проблема в том, что для зарядки телефона нужна стабильная подача энергии, но автомобиль этого дать не может.
Об этом пишут на сайте Santeplus.
Современные телефоны необязательно заряжать до 100%. Более того, это часто может сокращать срок жизни самого аккумулятора. Для быстрой и качественной зарядки достаточно иметь стабильную подачу электроэнергии.
Но прикуривателя автомобиля не может обеспечить это для гаджета.
При запуске генератора ему требуется много энергии, что приводит к падению напряжения. Также к этому приводит и нагрузка по обогреву или кондиционированию авто. А все это не нравится аккумулятору вашего телефона.
Обратите внимание, что то же самое происходит, когда вы находитесь в поезде или туристическом автобусе, где есть USB-разъемы для зарядки.
Поэтому лучше по большей части заряжать смартфон от "родной" зарядки, а от других приборов - только в чрезвычайных случаях, когда другого выхода нет.
Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:
Чтобы телефон заряжался быстрее:
Раньше мы рассказывали, когда нужно покупать новый мобильный телефон.
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