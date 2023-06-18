Ось чому їжаки перебігають дорогу, і який "знак" дає нам зустріч з твариною

Їжаки - загадкові створіння, які ведуть одинокий нічний спосіб життя. Попри це зустріч із твариною у великому місті - не рідкість. Вони часто перебігають дороги і нерідко гинуть під колесами.
Цікаві факти про поведінку тварин і що, за прикметами, значить зустріч з колючим звірком - в матеріалі Styler далі.
Їжаки не їдять яблука і не п'ють молоко з блюдця, як їх любили до недавнього часу зображувати на ілюстраціях до дитячих книжок.
У природному середовищі проживання раціон тварин складають жуки, черв'яки та равлики. Іноді їжак може урізноманітнити своє меню жабами, ящірками, пташиними яйцями, мишами. Вважається, що їжак - чудовий мишолов, його навіть називають колючою кішкою.
Колючі звірята ведуть поодинокий нічний спосіб життя, але селяться недалеко один від одного. На пошуки їжі вони виходять після заходу сонця і лише вранці повертаються до свого житла. За ніч вони можуть пройти до 3-х кілометрів, але зазвичай намагаються далеко від свого житла не відходити
У середині осені, коли починає промерзати ґрунт і кількість основного корму їжаків різко скорочується, звірята починають готуватися до сплячки. На зиму вони облаштовують великі гнізда у порожніх просторах під старими пнями та корінням дерев, під купами хмизу.
З настанням сильних заморозків тварини ховаються у свої домівки та щільно закривають вхід. Потім вони зариваються в опале листя, скручуються в клубок і впадають у справжню зимову сплячку.
У період глибокого сну у їжаків сповільнюється серцебиття до кількох ударів за хвилину, падає кров'яний тиск і знижується температура тіла - аж до 2 градусів. Під час сплячки маса ссавців зменшується на третину, оскільки вони не харчуються, а живуть завдяки відкладеним у тілі жировим запасам. Якщо їжаки за літні та осінні місяці не нагромадили достатнього жирового прошарку (приблизно 500 грамів), взимку вони можуть померти від голоду.
Восени їжаки впадають у сплячку (фото: pixabay)
Насправді до доріг їжаків приваблює велика кількість вбитих автівками на швидкості комах, хробаків, які вони люблять поїдати.
Тварини часто гинуть, адже їхня природна реакція на загрозу - не втікати, а скрутитися клубочком. Тому водії часто не помічають тварин, які схожі на грудку землі.
Здавна вважалося, що їжак - дуже добра і нешкідлива тварина, яка ніколи не спричинить біду і зло. Зустріч з їжаками означала удачу.
В народі здавна вірили, якщо їжачок несподівано перебіжить вам дорогу там, де його не повинно бути по всім розумним правилам, то це дуже гарний знак. Можливо, скоро у вашому житті відбудеться щось добре і хороше.
Коли ви зустрічаєте їжачка, можна за ним трохи простежити: якщо він влаштувався десь поруч з вашим будинком, значить, ні з вами, ні з вашим житлом нічого поганого не станеться.
Раніше люди вірили, що їжак здатний вас захистити не тільки від злих духів, але і злодіїв, які задумають влізти у вашу оселю.
У давні часи люди спеціально приручали їжаків, щоб вони жили неподалік від їхніх будинків, а іноді і в самих будинках, в погребах. Робили це з метою захисту від нечистої сили і привернення добра в свої сім'ї. Адже їжак - це своєрідний талісман, що приносить щастя.
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