Ось чому їжаки перебігають дорогу, і який "знак" дає нам зустріч з твариною

Факти про їжаків, які ви могли не знати

Їжаки не їдять яблука і не п'ють молоко з блюдця, як їх любили до недавнього часу зображувати на ілюстраціях до дитячих книжок.

У природному середовищі проживання раціон тварин складають жуки, черв'яки та равлики. Іноді їжак може урізноманітнити своє меню жабами, ящірками, пташиними яйцями, мишами. Вважається, що їжак - чудовий мишолов, його навіть називають колючою кішкою.

Колючі звірята ведуть поодинокий нічний спосіб життя, але селяться недалеко один від одного. На пошуки їжі вони виходять після заходу сонця і лише вранці повертаються до свого житла. За ніч вони можуть пройти до 3-х кілометрів, але зазвичай намагаються далеко від свого житла не відходити

У середині осені, коли починає промерзати ґрунт і кількість основного корму їжаків різко скорочується, звірята починають готуватися до сплячки. На зиму вони облаштовують великі гнізда у порожніх просторах під старими пнями та корінням дерев, під купами хмизу.

Їжаки впадають в сплячку і можуть навіть загинути взимку

З настанням сильних заморозків тварини ховаються у свої домівки та щільно закривають вхід. Потім вони зариваються в опале листя, скручуються в клубок і впадають у справжню зимову сплячку.

У період глибокого сну у їжаків сповільнюється серцебиття до кількох ударів за хвилину, падає кров'яний тиск і знижується температура тіла - аж до 2 градусів. Під час сплячки маса ссавців зменшується на третину, оскільки вони не харчуються, а живуть завдяки відкладеним у тілі жировим запасам. Якщо їжаки за літні та осінні місяці не нагромадили достатнього жирового прошарку (приблизно 500 грамів), взимку вони можуть померти від голоду.

Восени їжаки впадають у сплячку (фото: pixabay)

Чому їжаки так часто вибігають на дороги

Насправді до доріг їжаків приваблює велика кількість вбитих автівками на швидкості комах, хробаків, які вони люблять поїдати.

Тварини часто гинуть, адже їхня природна реакція на загрозу - не втікати, а скрутитися клубочком. Тому водії часто не помічають тварин, які схожі на грудку землі.

Прикмети про зустріч з їжаком

Здавна вважалося, що їжак - дуже добра і нешкідлива тварина, яка ніколи не спричинить біду і зло. Зустріч з їжаками означала удачу.

В народі здавна вірили, якщо їжачок несподівано перебіжить вам дорогу там, де його не повинно бути по всім розумним правилам, то це дуже гарний знак. Можливо, скоро у вашому житті відбудеться щось добре і хороше.

Коли ви зустрічаєте їжачка, можна за ним трохи простежити: якщо він влаштувався десь поруч з вашим будинком, значить, ні з вами, ні з вашим житлом нічого поганого не станеться.

Раніше люди вірили, що їжак здатний вас захистити не тільки від злих духів, але і злодіїв, які задумають влізти у вашу оселю.

У давні часи люди спеціально приручали їжаків, щоб вони жили неподалік від їхніх будинків, а іноді і в самих будинках, в погребах. Робили це з метою захисту від нечистої сили і привернення добра в свої сім'ї. Адже їжак - це своєрідний талісман, що приносить щастя.