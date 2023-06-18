Вот почему ежики перебегают дорогу, и какой "знак" дает нам встреча с животным

Факты о ежах, которые вы могли не знать

Ежи не едят яблоки и не пьют молоко из блюдца, как их любили до недавнего времени изображать на иллюстрациях к детским книгам.

В природной среде обитания рацион животных составляют жуки, черви и улитки. Иногда еж может разнообразить свое меню лягушками, ящерицами, птичьими яйцами, мышами. Считается, что еж - отличный мышелов, его даже называют колючей кошкой.

Колючие зверьки ведут одиночный ночной образ жизни, но селятся недалеко друг от друга. На поиски пищи они выходят после заката и только утром возвращаются в свое жилище. За ночь они могут пройти до 3-х километров, но обычно стараются далеко от своего жилья не отходить.

В середине осени, когда начинает промерзать почва и количество основного корма ежей резко сокращается, зверьки начинают готовиться к спячке. На зиму они обустраивают большие гнезда в пустых просторах под старыми пнями и корнями деревьев, под кучами хвороста.

Ежи впадают в спячку и даже могут даже погибнуть зимой

С наступлением сильных заморозков животные прячутся в свои дома и плотно закрывают вход. Затем они зарываются в опавшие листья, скручиваются в клубок и впадают в настоящую зимнюю спячку.

В период глубокого сна у ежей замедляется сердцебиение до нескольких ударов в минуту, падает кровяное давление и снижается температура тела - вплоть до 2 градусов. Во время спячки масса млекопитающих уменьшается на треть, поскольку они не питаются, а живут благодаря отложенным в теле жировым запасам. Если ежи за летние и осенние месяцы не накопили достаточной жировой прослойки (около 500 граммов), зимой они могут умереть от голода.

Осенью ежи впадают в спячку (фото: pixabay)

Почему ежи так часто выбегают на дороги

На самом деле к дорогам ежей привлекает большое количество убитых машинами на скорости насекомых, червей, которые они любят поедать.

Животные часто гибнут, ведь их природная реакция на угрозу - не убегать, а скрутиться клубочком. Поэтому водители часто не замечают животных, похожих на ком земли.

Приметы о встрече с ежом

Издавна считалось, что еж - очень доброе и безвредное животное, которое никогда не причинит беду и зло. Встреча с ежами означала удачу.

В народе издавна верили, если ежик неожиданно перебежит вам дорогу там, где его не должно быть по всем разумным правилам, это очень хороший знак. Возможно, скоро в вашей жизни произойдет что-то хорошее.

Когда вы встречаете ежика, можно за ним немного проследить: если он устроился где-то рядом с вашим домом, значит, ни с вами, ни с вашим жильем ничего плохого не произойдет.

Раньше люди верили, что еж способен вас защитить не только от злых духов, но и воров, которые задумают влезть в ваш дом.

В древности люди специально приручали ежей, чтобы они жили неподалеку от их домов, а иногда и в самих домах, в погребах. Делали это с целью защиты от нечистой силы и привлечения добра в свои семьи. Ведь еж - это своеобразный талисман, приносящий счастье.