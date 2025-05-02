Вот почему с возрастом растет живот: ученые сделали прорывное открытие

С возрастом многие замечают появление лишних сантиметров на талии, и это не только косметическая проблема. Жир на животе является фактором риска для многих серьезных заболеваний, включая диабет, проблемы с сердцем, а также ускоряет старение и замедляет обмен веществ.

Почему с возрастом у человека увеличивается живот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного диетолога Олега Швеца в Facebook.

Почему с возрастом растет живот?

Долгое время точные причины этого возрастного увеличения живота оставались непонятными.

Теперь ученые сделали прорывное открытие. Результаты недавних исследований показывают, что ключевую роль в этом процессе играют стволовые клетки, отвечающие за образование жира. Оказалось, что с возрастом они начинают работать чрезмерно интенсивно, производя значительно большее количество жировых клеток, особенно в области талии.

Это важное открытие было сделано исследователями из City of Hope, одной из ведущих научных организаций в США. Результаты их работы, которые проливают свет на механизм возрастного набора жира на животе, были опубликованы в апреле 2025 года в авторитетном научном журнале Science.

Традиционно считалось, что с возрастом жировые клетки просто увеличиваются в размере. Однако новое исследование показало: белая жировая ткань (БЖТ), которая накапливается вокруг живота, растет также и за счет образования новых жировых клеток. Ученые сосредоточились на клетках-предшественниках адипоцитов (APC) - стволовых клетках в БЖТ, которые впоследствии превращаются в жировые клетки.

В серии экспериментов на мышах, результаты которых впоследствии подтвердили на человеческих клетках, исследователи сделали удивительное открытие. Они обнаружили, что старые клетки-предшественники адипоцитов способны сами по себе, независимо от возраста организма, в котором находятся, активно производить новые жировые клетки. В отличие от большинства других взрослых стволовых клеток, чья активность с возрастом снижается, клетки в жировой ткани, наоборот, "разблокируют" свою способность к росту и распространению со старением. Это первое убедительное доказательство того, что увеличение живота с возрастом происходит именно из-за высокой выработки новых жировых клеток.

Ученые также выяснили, что старение трансформирует эти клетки APC в новый, специфический для определенного возраста тип стволовых клеток, названных преадипоцитами среднего возраста (CP-As). Они начинают появляться именно в среднем возрасте и являются чрезвычайно активными в создании новых жировых клеток. Был также идентифицирован сигнальный путь (рецептор ингибиторного фактора лейкемии, LIFR), который играет ключевую роль в размножении этих клеток и их превращению в жировые клетки.

Какие выводы после исследования?

Исследование человеческих образцов тканей разного возраста подтвердило наличие подобных клеток CP-As у людей, причем их количество было выше в образцах от лиц среднего возраста. Это свидетельствует о высокой способности этих клеток создавать новые жировые клетки и в организме человека.

Понимание роли этих возрастных стволовых клеток (CP-As) и пути LIFR в формировании жира на животе открывает новые перспективы для разработки медицинских решений. Будущие исследования будут направлены на изучение возможностей устранения или блокировки этих клеток, чтобы эффективно бороться с возрастным увеличением жировой массы и связанными метаболическими нарушениями, способствуя таким образом здоровой и долгой жизни.