Ось чому ви завжди мерзнете: лікарі назвали 10 несподіваних причин

Анемія

Анемія виникає, коли в організмі недостатньо здорових еритроцитів, щоб забезпечити його всім необхідним киснем. Це викликає втому, слабкість, запаморочення та задишку. А ще може викликати холод у тілі, особливо в руках та ногах.

Нестача заліза

Без потрібної кількості цієї поживної речовини є ризик захворіти на "залізодефіцитну анемію", через які виникають часті застуди. Це викликано втратою крові, поганим харчуванням чи тим, що організм неспроможна його засвоїти.

Найкраще джерело заліза - червоне м'ясо, птиця, свинина, риба. З не м'ясних джерел хороші - збагачений залізом хліб, крупи, горох, соєві боби, нут та темно-зелені листові овочі.

Нестача вітаміну В12

Нестача цього вітаміну в організмі також викликає анемію. Таке відбувається, коли у вашому раціоні немає зовсім або дуже мало курки, яєць, риби. Їм також збагачені деякі крупи.

Але в деяких випадках отримати необхідну кількість вітаміну В 12 з їжі складно, оскільки він може погано засвоюватися через хвороби або препарати, які ви приймаєте.

Гіпотиреоз

Це стан, у якому щитовидна залоза не виробляє достатньо гормонів. При такому стані людина дуже чутлива до холоду. Також можуть виникнути болі в суглобах, запори, сухість шкіри та збільшення ваги. Симптоми можуть виявлятися роками.

Гіпотиреоз може бути спричинений багатьма причинами, включаючи хворобу або лікування інших захворювань.

Феномен Рейно

При цьому феномен кровоносні судини ваших рук дуже гостро реагують на низькі температури або стрес. Під час нападу, який може тривати від кількох хвилин до години, вони звужуються та обмежують водопостачання. Через це пальці рук і ніг можуть охолонути та оніміти, а також побіліти або посиніти. Коли кров повертається, вони можуть поколювати та навіть боліти.

Зазвичай у таких випадках допомагають препарати, які полегшують симптоми та запобігають пошкодженню тканин. Ліки виписує лікар.

Хвороба нирок

Діабет та високий кров'яний тиск часто спричиняють захворювання нирок. Рівень відходів може досягати небезпечного рівня, тому що нирки погано фільтрують кров. Це може знизити температуру тіла та викликати інші проблеми. Захворювання нирок також пов'язане з анемією, через яку ви можете відчувати холод, навіть коли на вулиці тепло.

Хвороба периферичних артерій

Воно виникає, коли бляшки звужують артерії й тому ногам, а іноді й рукам, стає складніше отримувати достатньо крові. Якщо одна нога холодніша за іншу, особливо якщо вона при цьому болюча, оніміла або слабка, це може бути ознакою захворювання. У разі виникнення таких симптомів медична допомога необхідна негайно.

Нервова анорексія

Це розлад харчової поведінки, що призводить до різкого скорочення кількості калорій і може зробити людину небезпечно худою. Через нестачу жиру в організмі він може постійно відчувати холод, особливо в руках та ногах. Цей стан може бути небезпечним для життя.

Периферична нейропатія

Якщо ваші ноги холодні, але на дотик це не так, це може бути ознакою захворювання. Часто воно починається з пальців ніг і піднімається нагору по нозі. Це відбувається, коли травма чи захворювання ушкоджує нерви. Діабет також є частою причиною. Є ризик заразитися ним через інфекції, захворювання печінки або нирок, нестачу вітамінів або контакт з токсичними хімічними речовинами.

Гіпопітуїтаризм

Це стан, у якому гіпофіз не виробляє досить певних гормонів. Одним із типових симптомів є те, що ви чутливі до холоду або вам важко зігрітися. Також може виникнути анемія, втрата апетиту, різке схуднення.