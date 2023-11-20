Вот почему вы всегда мерзнете: врачи назвали 10 неожиданных причин

Анемия

Анемия возникает, когда в организме недостаточной здоровых эритроцитов, чтобы обеспечить его всем необходимым кислородом. Это вызывает усталость, слабость, головокружение и одышку. А еще может вызвать холод в теле, особенно в руках и ногах.

Нехватка железа

Без нужного количества этого питательного вещества есть риск заболеть "железодефицитной анемией", из-за которых возникают частые простуды. Это вызвано потерей крови, плохим питанием или тем, что организм не может его усвоить.

Лучший источник железа - красное мясо, птица, свинина, рыба. Из не мясных источников хороши - обогащенный железом хлеб, крупы, горох, соевые бобы, нут и темно-зеленые листовые овощи.

Нехватка витамина В12

Недостаток этого витамина в организме также вызывает анемию. Такое происходит, когда в вашем рационе нет совсем или очень мало курицы, яиц, рыбы. Им также обогащены некоторые крупы.

Но в некоторых случаях получить необходимое количество витамина В 12 из еды сложно, так как он может плохо усваиваться из-за болезней или препаратов, которые вы принимаете.

Гипотиреоз

Это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормонов. При таком состоянии человек очень чувствителен к холоду. Также могут возникнуть боли в суставах, запоры, сухость кожи и увеличение веса. Симптомы могут проявляться годами.

Гипотиреоз может быть вызван многими причинами, включая болезнь или лечение других заболеваний.

Феномен Рейно

При этом феномене кровеносные сосуды ваших рук слишком остро реагируют на низкие температуры или стресс. Во время приступа, который может длиться от нескольких минут до часа, они сужаются и ограничивают водоснабжение. Из-за этого пальцы рук и ног могут похолодеть и онеметь, а также побелеть или посинеть. Когда кровь возвращается, они могут покалывать и даже болеть.

Обычно в таких случаях помогают препараты, которые облегчают симптомы и предотвращают повреждения тканей. Лекарство выписывает врач.

Болезнь почек

Диабет и высокое кровяное давление часто вызывают заболевание почек. Уровень отходов может достигать опасного уровня, потому что почки плохо фильтруют кровь. Это может снизить температуру тела и вызвать другие проблемы. Заболевание почек также связано с анемией, из-за которой вы можете чувствовать холод даже когда на улице тепло.

Болезнь периферических артерий

Оно возникает, когда бляшки сужают артерии и из-за этого ногам, а иногда и рукам, становится сложнее получать достаточное количество крови. Если одна нога холоднее другой, особенно если она при этом болезненна, онемела или слаба, это может быть признаком заболевания. При возникновении таких симптомов медицинская помощь необходима немедленно.

Нервная анорексия

Это расстройство пищевого поведения, которое приводит к резкому сокращению количества калорий и может сделать человека опасно худым. Из-за недостатка жира в организме он может постоянно чувствовать холод, особенно в руках и ногах. Это состояние может быть опасным для жизни.

Периферическая нейропатия

Если ваши ноги холодные, но на ощупь это не так, это может признаком заболевания. Часто оно начинается с пальцев ног и поднимается вверх по ноге. Это происходит, когда травма или заболевание повреждает нервы. Диабет также является частой причиной. Есть риск заразиться им из-за инфекций, заболеваний печени или почек, недостатка витаминов или контакта с токсичными химическими веществами.

Это состояние, при котором гипофиз не вырабатывает достаточно определенных гормонов. Одним из типичных симптомов является то, что вы чувствительны к холоду или вам трудно согреться. Также может возникнуть анемия, потеря аппетита, резкое похудение.