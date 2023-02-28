Ось, чому ви весь час хочете їсти та як це приборкати: пояснення лікаря

Для людини природно мати почуття здорового голоду. Однак іноді воно може переходити межі. У випадках, коли голод стає надмірним і постійним варто звернутися до лікаря та здати рекомендовані аналізи. Проте часом причини голоду можуть лежати на поверхні.

Що робити з постійним голодом, розповів сімейний лікар Володимир Голокоз на своїй сторінці в Instagram .

Ви їсте надто солону, кислу та пряну їжу

Така їжа подразнює слизову оболонку шлунка та підсилює вироблення шлункового соку. Як результат, людина потребує більше їжі для задоволення фізичної потреби.

Зменште споживання солі та спецій у раціоні. Оптимальною кількістю стане 1 чайна ложка на добу.

Ви п'єте мало води

Часто буває так, що вам здається, що ви хочете їсти, проте це може бути й відчуття спраги. Річ у тому, що мозок плутає сигнали голоду та спраги, тому може подавати хибні "маячки" нервовій системі.

Виходить так, що замість склянки води людина споживає зайві калорії. Тоді при відчутті голоду краще випити склянку води. Якщо голод не минувся, можна їсти.

У вас немає режиму харчування

Коли організм не має чіткого графіка харчування, він отримує так званий "метаболічний шок". Грубо кажучи, це означає, що шлунок не розуміє, коли йому їсти. Крім того, він не може насититися постійними перекусами, тому вимагає нових порцій.

Тут потрібно якомога швидше налагодити правильний режим харчування відповідно до вашого способу життя. Розподіляйте прийоми їжі рівномірно протягом дня, зважаючи на кількість білків, жирів і вуглеводів.

У вас високий рівень стресу

Їжа відіграє роль не лише насичення, а й задоволення. Якщо ми їмо смачну та улюблену їжу, в нас виділяються гормони щастя та радості.

Коли організм відчуває стрес, він хоче його якомога швидше зняти, а їжа - це найпростіший спосіб для цього. Це нормальна захисна реакція організму, адже він хоче, так би мовити, зробити запаси.

Якщо не хочете набрати через це зайві кілограми, спробуйте замінити звичку заїдати стрес на іншу. Наприклад, слухати музику або медитувати. Вам потрібно знайти спосіб самозаспокоєння, який не міститиме шляху до холодильника.

У вас проблеми з гормонами

Порушення в роботі щитоподібної залози чи зміни в гормональному фоні можуть провокувати зміни в апетиті та відчутті голоду. Важлива деталь полягає в тому, що більшість із гормональних порушень можна налагодити за допомогою нормального способу життя.

Проте перед самолікуванням варто все ж звернутися до фахівця, який добере вам перелік аналізів і в разі необхідності призначить коректне лікування.