Вот почему вы все время хотите есть и как это обуздать: объяснение врача

Для человека естественно иметь чувство здорового голода. Однако иногда оно может переходить за пределы. В случаях, когда голод становится чрезмерным и постоянным, следует обратиться к врачу и сдать рекомендованные анализы. Однако иногда причины голода могут лежать на поверхности.

Что делать с постоянным голодом, рассказал семейный врач Владимир Голокоз на своей странице в Instagram .

Вы едите слишком соленую, кислую и пряную пищу

Такая пища раздражает слизистую желудка и усиливает выработку желудочного сока. Как результат, человек нуждается в большем количестве пище для удовлетворения физической потребности.

Уменьшите потребление соли и специй в рационе. Оптимальным количеством станет 1 чайная ложка в день.

Вы пьете мало воды

Часто бывает так, что вам кажется, что вы хотите есть, но это может быть и чувство жажды. Дело в том, что мозг путает сигналы голода и жажды, поэтому может подавать ложные "маячки" нервной системе.

Выходит так, что вместо стакана воды человек потребляет лишние калории. Тогда при ощущении голода лучше выпить стакан воды. Если голод не прошел, можно есть.

У вас нет режима питания

Когда у организма нет четкого графика питания, он получает так называемый "метаболический шок". Грубо говоря, это означает, что желудок не понимает, когда ему есть. Кроме того, он не может напитаться постоянными перекусами, потому требует новых порций.

Здесь нужно как можно скорее наладить правильный режим питания в соответствии с вашим образом жизни. Распределяйте приемы пищи равномерно в течение дня, учитывая количество белков, жиров и углеводов.

У вас высокий уровень стресса

Еда играет роль не только насыщения, но и удовольствия. Если мы едим вкусную и любимую пищу, то у нас выделяются гормоны счастья и радости.

Когда организм испытывает стресс, он хочет его поскорее снять, а еда - это самый простой способ для этого. Это нормальная защитная реакция организма, ведь он хочет, так сказать, сделать запасы.

Если не хотите набрать из-за этого лишние килограммы, попробуйте заменить привычку заедать стресс другой. К примеру, слушать музыку или медитировать. Вам нужно найти способ самоуспокоения, не содержащий пути к холодильнику.

У вас проблемы с гормонами

Нарушения в работе щитовидной железы или изменения в гормональном фоне могут провоцировать изменения аппетита и ощущения голода. Важная деталь состоит в том, что большинство гормональных нарушений можно наладить с помощью нормального образа жизни.

Однако перед самолечением следует все же обратиться к специалисту, который подберет вам список анализов и в случае необходимости назначит корректное лечение.