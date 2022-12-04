Ось чому вдома не можна вирощувати грошове дерево

Грошове дерево, - одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка, подейкують, притягують в сім'ю гроші. Але є ряд причин, через які товстянку чи крассулу (інші назви квітки) не варто тримати в оселі.
Чому це так - читайте нижче в матеріалі Styler.
Насправді існує понад двісті видів рослини, але на наших підвіконнях найчастіше місце займає Товстянка яйцеподібна (овальна).
Дехто вірить, що товстянка в домі одразу принесе ледь не "золотий дощ". Але без конкретних дій одним лише вазоном на підвіконні не розбагатієш. В результаті може прийти розчарування, адже прикмети не спрацювали.
Звісно, людина при розумі не стане жувати листя грошового дерева. А от тварини і малі діти можуть спробувати квітку на смак.
Адже в листі товстянки є невелика кількість миш'яку, що може стати причиною отруєння.
Товстянка (фото: flickr)
Якщо все ж любите товстянку за її непримхливість, гарні м'ясисті листочки і швидкий ріст, заведіть рослину. Але:
Товстянка при хорошому утриманні може навіть порадувати вас цвітінням. Але квітнуть тільки кількарічні рослини:
Ось як квітне товстянка (фото: pixabay)
Раніше ми писали, кому можна і не можна дарувати орхідею.
Також читайте, чому в домі не можна тримати квітку під назвою декабрист.