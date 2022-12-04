Вот почему дома нельзя выращивать денежное дерево

Денежное дерево – одно из самых популярных комнатных растений, которое, говорят, притягивает в семью деньги. Но есть ряд причин, по которым толстянку или крассулу (другие названия цветка) не стоит держать в доме.
Почему это так – читайте ниже в материале Styler.
На самом деле существует более двухсот видов растения, но на наших подоконниках чаще всего место занимает толстянка яйцевидная (овальная).
Некоторые верят, что толстянка в доме сразу принесет чуть ли не "золотой дождь". Но без конкретных действий одним только вазоном на подоконнике не разбогатеешь. В результате может прийти разочарование, ведь приметы не сработали.
Конечно, человек в своем уме не станет жевать листья денежного дерева. А вот животные и малые дети могут попробовать цветок на вкус.
Ведь в листьях толстянки есть небольшое количество мышьяка, что может стать причиной отравления.
Толстянка (фото: flickr)
Если все же любите толстянку за ее неприхотливость, красивые мясистые листики и быстрый рост, заведите растение. Но:
Толстянка при хорошем содержании может даже порадовать вас цветением. Но цветут только многолетние растения:
Вот как цветет толстянка (фото: pixabay)
Раньше мы писали, кому можно и нельзя дарить орхидею.
Также читайте, почему в доме нельзя держать цветок под названием декабрист.