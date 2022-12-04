Вот почему дома нельзя выращивать денежное дерево

Чем же так опасна толстянка?

На самом деле существует более двухсот видов растения, но на наших подоконниках чаще всего место занимает толстянка яйцевидная (овальная).

Психологические риски

Некоторые верят, что толстянка в доме сразу принесет чуть ли не "золотой дождь". Но без конкретных действий одним только вазоном на подоконнике не разбогатеешь. В результате может прийти разочарование, ведь приметы не сработали.

Растение – ядовито

Конечно, человек в своем уме не станет жевать листья денежного дерева. А вот животные и малые дети могут попробовать цветок на вкус.

Ведь в листьях толстянки есть небольшое количество мышьяка, что может стать причиной отравления.

Толстянка (фото: flickr)

Соблюдайте правила

Если все же любите толстянку за ее неприхотливость, красивые мясистые листики и быстрый рост, заведите растение. Но:

Поливайте ее умеренно, особенно зимой, чтобы побеги не начали вытягиваться и не деформировать вазон.

Поставьте летом на балкон, она окрепнет и обрастет новыми крепкими листьями. Опрыскивайте часто и держите от прямых солнечных лучей. Листочки на открытом воздухе могут немного покраснеть, но не беспокойтесь, осенью в помещении они снова станут зеленого цвета.

Горшок ей нужен небольшой, потому что корни совсем мало. Но он должен быть тяжелым, можно даже на дно положить что-нибудь тяжелое, чтобы он не переворачивался из-за тяжелой кроны.

В весенне-летнее время добавляйте удобрение для роста, но не осенью и зимой – монахи вытянутся, станут слабыми, а затем их "покрутят";

Кроону можно формировать по вашему желанию, но обычно отщипывают отросший монах после третьей пары листьев, чтобы пошли боковые побеги.

Толстянка при хорошем содержании может даже порадовать вас цветением. Но цветут только многолетние растения:

Вот как цветет толстянка (фото: pixabay)