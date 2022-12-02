Орхідея у подарунок: кому можна і не можна дарувати розкішну квітку

Орхідея – неймовірна і прекрасна екзотична рослина, яку вже давно почали культивувати, як кімнатну, масово продавати і заводити вдома. Але щодо дарування орхідеї є певні прикмети.

Кому можна і не можна дарувати квітку, її особливості - в матеріалі Styler нижче.

Що означає орхідея у подарунок?

Ця квітка завжди означає щире та чисте почуття, трепетне та поважне ставлення. Її часто дарують коханим, щоб показати свою прихильність і справжні почуття.

Кому можна дарувати орхідею

Дарувати квітку своїй коханій варто лише в тому випадку, якщо наміри чоловіка серйозні, а почуття - глибокі та міцні.

Тропічна гостя стане чудовим підношенням коханій дружині, особливо якщо останнім часом ваші стосунки дещо охололи. Розкішна квітка без слів розповість, що пристрасть і повага, як і раніше, не покинули ваш союз.

Прихильники фен-шуй рекомендують дарувати орхідеї в горщиках саме жінкам. Адже ця квітка саме для слабкої статі є джерелом краси та здоров'я, чарівності та молодості.

Фото: Орхідея - неймовірна квітка (pixabay)

Чи можна дарувати орхідею чоловікам?

Екзотичну гостю цілком можливо піднести і чоловікові, якщо ви бажаєте підкреслити його перевагу і постійне прагнення ідеалу в будь-якій сфері діяльності, а також мудрість прийнятих рішень і розсудливість вчинків.

Кому не варто дарувати

Хоча це й не абсолютне табу, але орхідею на варто дарувати, якщо у вас нема глибоких почуттів до людини, якщо просто треба щось презентувати, щоб відбутися.

Орхідея – не найкращий подарунок для колеги, вчительки або ж іншої особи, з якою у вас нема особистих взаємин.

При виборі квітки в подарунок не варто економити і вибирати уцінений вазон, який вже перестає квітнути чи має певні дефекти.