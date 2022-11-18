Ось чому не варто мити скляний посуд содою: не робіть цю помилку

Сода стала нашим помічником у побуті у багатьох ситуаціях. І часто її використовують, щоб відмити розводи на скляному посуді. Від води на такому посуді залишаються неприємні смуги через наліт і миття у твердій воді. Звичайні засоби для миття посуду зазвичай із ними не справляються.

Чому не варто мити скло з содою і чим краще відмивати такий посуд - читайте нижче.

Справді, сода здатна відмити будь-який посуд і видалити будь-які забруднення. Однак у випадку зі скляним посудом, особливо при митті вогнетривкого скла, великих салатниць і келихів, від цього суперзасобу краще утриматися.

Річ у тому, що жорстка щітка та сода мають різний ступінь абразивності. Відмити будь-які нальоти та забруднення вони у поєднанні можуть, але у випадку зі склом – буде один неприємний побічний ефект.

Скло отримає мікроскопічні подряпини, які з часом накопичуватимуться і ваші келихи або миска остаточно втратить свій блиск, а потім стануть каламутними.

Як же мити скло?

Візьміть ємність і насипте в неї лимонну кислоту, а потім залийте окропом. Такий розчин відмінно впорається з нальотом і позбавить вас від неприємного тертя скла. А ще цей спосіб дозволить вам залишити поверхню посуду неушкодженою.

Як варіант: насипте лимонну кислоту в тазик, залийте окропом і замочіть скляний посуд на годину. А потім просто промийте проточною водою. Скло сяятиме чистотою і блищатиме.