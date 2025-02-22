Ось чому Усик та його дружина ідеально підходять один одному. Астролог розкрила секрет зіркового шлюбу

"В космограмі Олександра присутня потужна "Печатка щастя", яка підтримує його життєві сили, розширює його обрії та створює оптимальні можливості для матеріального добробуту. Цікаво, що у боксера дуже слабка конфліктність. Крім того, в нього є вказівки на високі духовні пошуки та устремління, переконаність в них, здатність на самопожертву, самовідданість заради виконання свого обов’язку, що межує з фанатизмом", - розповіла астролог.

"В нього є аспект вихователя, який зумовлює наявність високого рівня концентрації, цілеспрямованості, наполегливості, працьовитості, дисциплінованості, витримки та терпіння. Ця конфігурація вказує не лише на здатність успішно передавати свій досвід іншим: у чоловічій космограмі це також вказівка на сталість у прихильностях і схильність до тривалих стосунків", - додала вона.

А ще, зазначає Соловйова, в Усика присутній особливий зв'язок між об’єктами космограми, який можна назвати аспектом кумира та суперзірки. І це допомагає йому досягати лідерських позицій у житті.



Усик та його дружина (фото: Getty Images)

"У Катерини також є "Печатка щастя", яка не лише підтримує її життєві сили, розширює обрії, створює оптимальні можливості для матеріального добробуту. Для жінки ця "Печатка" - показник чудових якостей господині, дружини та матері. Друга половинка чемпіона, як і він сам, також людина зі слабкою конфліктністю", - вважає експерт.

Між Усиком та його дружиною, додала астролог, середня конфліктність. Вона зовсім не критична, тому в шлюбі боксера не виникає питань, які не можна було б вирішити.

"Цю пару поєднують спільний світогляд, життєві принципи, цілі та погляди на майбутнє. В них дуже пристрасні стосунки на сексуальному рівні. Правда, на гендерному рівні вони не розкриваються повністю: вона - як жінка, він - як чоловік (можливо, Катерина перебирає на себе якісь функції чоловіка). Вони здатні піклуватися один про одного, в них схожі смаки та відчуття прекрасного", - розповіла Соловйова

"Ба більше, Катерина отримує від свого чоловіка аж дві "Печатки щастя". Таким чином, Усик виступає "енергетичним донором" для своєї дружини, завдяки чому вона відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує шанс для розширення соціальних можливостей. Тож, з погляду астрології, цей шлюб дійсно можна назвати чемпіонським за критеріями міцності, взаємної підтримки та тривалості", - резюмувала вона.