Вот почему Усик и его жена идеально подходят друг другу. Астролог раскрыла секрет звездного брака

"В космограмме Александра присутствует мощная "Печатка счастья", которая поддерживает его жизненные силы, расширяет его горизонты и создает оптимальные возможности для материального благополучия. Интересно, что у боксера очень слабая конфликтность. Кроме того, у него есть указания на высокие духовные поиски и устремления, убежденность в них, способность на самопожертвование, самоотверженность ради выполнения своего долга, граничащую с фанатизмом", - рассказала астролог.

"У него есть аспект воспитателя, который обуславливает наличие высокого уровня концентрации, целеустремленности, настойчивости, трудолюбия, дисциплинированности, выдержки и терпения. Эта конфигурация указывает не только на способность успешно передавать свой опыт другим: в мужской космограмме это также указание на постоянство в привязанностях и склонность к длительным отношениям", - добавила она.

А еще, отмечает Соловьева, у Усика присутствует особая связь между объектами космограммы, которую можно назвать аспектом кумира и суперзвезды. И это помогает ему достигать лидерских позиций в жизни.



Усик и его жена (фото: Getty Images)

"У Екатерины также есть "Печатка счастья", которая не только поддерживает ее жизненные силы, расширяет горизонты, создает оптимальные возможности для материального благополучия. Для женщины эта "Печатка" - показатель замечательных качеств хозяйки, жены и матери. Вторая половинка чемпиона, как и он сам, также человек со слабой конфликтностью", - считает эксперт.

Между Усиком и его женой, добавила астролог, средняя конфликтность. Она совсем не критическая, поэтому в браке боксера не возникает вопросов, которые нельзя было бы решить.

"Эту пару объединяют общее мировоззрение, жизненные принципы, цели и взгляды на будущее. У них очень страстные отношения на сексуальном уровне. Правда, на гендерном уровне они не раскрываются полностью: она - как женщина, он - как мужчина (возможно, Екатерина перебирает на себя какие-то функции мужчины). Они способны заботиться друг о друге, у них схожие вкусы и чувство прекрасного", - рассказала Соловьева

"Более того, Екатерина получает от своего мужа аж две "Печатки счастья". Таким образом, Усик выступает "энергетическим донором" для своей жены, благодаря чему она чувствует полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает шанс для расширения социальных возможностей. Поэтому, с точки зрения астрологии, этот брак действительно можно назвать чемпионским по критериям прочности, взаимной поддержки и продолжительности", - резюмировала она.