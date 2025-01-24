Ось чому Трамп та його дружина досі разом. Астролог пояснила, в чому їхній секрет

Почнемо з Меланії. В її космограмі, як розповіла астролог, присутня "Печатка нещастя", яка наділяє егоїстичністю та скупістю, що може стати наслідком подолання перешкод і поневірянь.

"Свого часу лише завдяки наполегливості їй вдалося вирватися з невеличкого провінційного містечка колишньої Югославії та стати відомою топ-моделлю. За такої конфігурації можлива схильність замикатися у собі (за результатами першої каденції Трампа, її називали однією з найбільш усамітнених і непублічних перших леді США). Цей аспект може викликати надмірну недовіру та навіть хронічну підозрілість, прискіпливість, нетовариськість", - пояснила Соловйова.

"Також це зумовлює кризові ситуації один раз приблизно на сім років. Крім того, це - одна з вказівок на нещасливий шлюб або на шлюб за розрахунком. Водночас в неї діє потужна "Печатка щастя", яка дає їй енергію, розвинену інтуїцію, ясність суджень. Таке положення основних елементів її космограми приносить їй успіх у справах і вдалий перебіг подій в житті. Це - одна з вказівок на фінансовий та матеріальний добробут. А ще це значно пом’якшує дію "Печатки нещастя", - додала вона.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Також експерт проаналізувала космограму самого Трампа. За словами астролога, в його гороскопі присутні аж дві "Печатки щастя" і жодної "Печатки нещастя".

"Це робить його справжнім улюбленцем Фортуни, якому все вдається. Ба більше - і Ньо-Йорк, де він народився, і Вашингтон, де він двічі складав присягу, дуже щасливі для нього міста. Знаходження там дарує йому неймовірні можливості та відкриває для нього нові горизонти в його кар’єрній та соціальній реалізації. Але, разом з тим, у Вашингтоні в його діях з’являється певна деструктивність", - пояснила Соловйова.

"Можливо, когось це здивує, але Трамп - людина слабкої конфліктності. У стосунках з Меланією, яка взагалі не є конфліктною, існує дуже слабка, некритична, конфліктність, причиною якої є саме чоловік. Між ними відсутній глибокий психологічний зв'язок, у них різні цінності, світогляд, погляди на майбутнє", - додала вона.

За словами астролога, у цих стосунках Меланія та Дональд не можуть повністю розкрити свої ролі. Також у парі погана сумісність на сексуальному рівні.

"Пригадаємо, що, завдяки деяким помічникам з Білого дому, стало відомо про те, що подружжя або проводило дуже мало часу разом, або вони взагалі не перетинались, спали у різних спальнях і жили за різними графіками. Водночас в них можуть бути схожими смаки та відчуття прекрасного. Більше зиску від цих відносин отримує дружина", - розповіла експерт.

Але є те, що тримає їх разом. Астролог зазначила, що Трамп дає своїй третій дружині "Печатку щастя»", виступаючи її "енергетичним донором", завдяки чому Меланія відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує шанс для розширення соціальних можливостей.

"А за відсутності критичної підвищеної конфліктності, ця конфігурація робить шлюб однієї з найвпливовіших наразі пар не лише США, але й всього світу, таким тривалим", - резюмувала Соловйова.