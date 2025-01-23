20 років разом. Дональд Трамп показав фото з дня весілля з Меланією

Новообраний президент США Дональд Трамп привітав свою дружину Меланію з річницею шлюбу. Пара вже 20 років разом, і з цієї нагоди 78-річний політик поділився у соцмережах архівним кадром.

Трамп показав фото з весілля

Відповідна публікація з'явилася на його особистій сторінці в Instagram. На кадрі можна побачити Меланію і Дональда в день реєстрації їхнього шлюбу. На той момент йому було 58, а їй 34.

У підписі до світлини американець залишив лаконічні слова.

"Вітаю, Меланія, із 20-річчям", - написав він.

Трамп з Меланією у день весілля у січні 2005 (фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Окрім того, на своєму офіційному президентському акаунті Трамп також розмістив пост з цієї ж нагоди. Він звернувся до дружини та показав інше їхнє фото. На знімку подружжя сфотографували спиною до об'єктива в той момент, коли вони виходили з будівлі на вулицю.

Дональд і Меланія Трамп разом уже 20 років (фото: instagram.com/potus)

Що відомо про стосунки Дональда і Меланії Трамп

Закохані, як уже можна зрозуміти, одружилися у січні 2005 року. Для президента США цей шлюб є третім. У них народився син Беррон Вільям Трамп - єдиний син Меланії та п'ята дитина Дональда.

Хлопець, як відомо, захоплюється футболом. У вересні 2017 року його обрали до складу U12 Академії Ді СІ Юнайтед на сезон 2017-2018. У лютому 2019 року Беррон грав за футбольну асоціацію Арлінгтона. А в минулому році закінчив Оксбриджську академію у Флориді та вступив до Нью-Йоркського університету.

Що стосується Меланії Трамп, то вона є уродженкою міста Ново Место в Югославії (нині - Словенія). У минулому жінка побудувала модельну кар'єру, а нині стала другою в історії Америки першою леді, яка народилася за кордоном. Першою була Луїза Адамс.

У 2006 році Меланія набула громадянства США.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Нагадаємо, першою дружиною Трампа була американська підприємиця та письменниця Івана Трамп, яка померла у липні 2022 року. У цих стосунках у них народилося троє дітей: Ерік, Іванка та Дональд-молодший.

Другою законною обраницею Трампа була Марла Мейплз, у шлюбі з якою у нього народилася донька Тіффані Аріана Трамп. Трамп має 10 онуків. А детальніше про сім'ю політика ви можете почитати в іншому нашому матеріалі.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)