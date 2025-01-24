Вот почему Трамп и его жена до сих пор вместе. Астролог объяснила, в чем их секрет

Начнем с Мелании. В ее космограмме, как рассказала астролог, присутствует "Печатка несчастья", которая наделяет эгоистичностью и скупостью, что может стать следствием преодоления препятствий и лишений.

"В свое время только благодаря настойчивости ей удалось вырваться из небольшого провинциального городка бывшей Югославии и стать известной топ-моделью. При такой конфигурации возможна склонность замыкаться в себе (по результатам первой каденции Трампа, ее называли одной из самых уединенных и непубличных первых леди США). Этот аспект может вызвать чрезмерное недоверие и даже хроническую подозрительность, придирчивость, необщительность", - пояснила Соловьева.

"Также это вызывает кризисные ситуации один раз примерно в семь лет. Кроме того, это - одно из указаний на несчастливый брак или на брак по расчету. В то же время у нее действует мощная "Печатка счастья", которая дает ей энергию, развитую интуицию, ясность суждений. Такое положение основных элементов ее космограммы приносит ей успех в делах и удачный ход событий в жизни. Это - одно из указаний на финансовое и материальное благополучие. А еще это значительно смягчает действие "Печатки несчастья", - добавила она.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Также эксперт проанализировала космограмму самого Трампа. По словам астролога, в его гороскопе присутствуют сразу две "Печатки счастья" и ни одной "Печатки несчастья".

"Это делает его настоящим любимцем Фортуны, которому все удается. Более того - и Нью-Йорк, где он родился, и Вашингтон, где он дважды принимал присягу, очень счастливые для него города. Нахождение там дарит ему невероятные возможности и открывает для него новые горизонты в его карьерной и социальной реализации. Но, вместе с тем, в Вашингтоне в его действиях появляется определенная деструктивность", - пояснила Соловьева.

"Возможно, кого-то это удивит, но Трамп - человек слабой конфликтности. В отношениях с Меланией, которая вообще не является конфликтной, существует очень слабая, некритическая, конфликтность, причиной которой является именно мужчина. Между ними отсутствует глубокая психологическая связь, у них разные ценности, мировоззрение, взгляды на будущее", - добавила она.

По словам астролога, в этих отношениях Мелания и Дональд не могут полностью раскрыть свои роли. Также в паре плохая совместимость на сексуальном уровне.

"Вспомним, что, благодаря некоторым помощникам из Белого дома, стало известно о том, что супруги или проводили очень мало времени вместе, или они вообще не пересекались, спали в разных спальнях и жили по разным графикам. В то же время, у них могут быть похожими вкусы и чувство прекрасного. Больше выгоды от этих отношений получает жена", - рассказала эксперт.

Но есть то, что держит их вместе. Астролог отметила, что Трамп дает своей третьей жене "Печатку счастья", выступая ее "энергетическим донором", благодаря чему Мелания чувствует полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил и получает шанс для расширения социальных возможностей.

"А при отсутствии критической повышенной конфликтности, эта конфигурация делает брак одной из самых влиятельных сейчас пар не только США, но и всего мира, таким длительным", - резюмировала Соловьева.