Ось чому телефон швидко вимикається на морозі: прості лайфхаки, щоб уникнути цього

Причина відключення телефон

Експерти кажуть, що телефон вимикається через низьку температуру повітря та її вплив на акумулятор.

Сильний мороз призводить до зниження прохідності іонів літію. У результаті батарея не справляється із подачею напруги та вимикається.

Ввімкнути телефон можна лише після того, як власник гаджета зайде до якогось будинку.

Як вирішити проблему

Для того, щоб телефон швидко не розряджався на морозі, потрібно:

коли на вулиці мороз, то тримайте телефон у кишені. Смартфон нагріватиметься шляхом теплоти тіла, і це збереже заряд батареї

намагайтеся менше розмовляти на вулиці, а коли потрібно зробити терміновий дзвінок - використовуйте навушники. Навіть Bluetooth навушники посадять смартфон менше, ніж це зробить низька температура

не фотографуйте на морозі, намагайтесь менше діставати телефон із кишені

не ставте смартфон на зарядку відразу після морозу. Зачекайте, поки телефон нагріється до кімнатної температури, а потім підключіть зарядний пристрій. Так батарея краще адаптується і випадків вимикання на морозі поменшає

Експерти радять зберігати телефон у внутрішній кишені, ближче до тіла. Як варіант, можна купити спеціальний нагрівальний чохол.

Якщо у вас немає іншого вибору, як використовувати смартфон на вулиці на морозі, то можна купити пару сенсорних рукавичок зі вставками на кінчиках пальців. Вони передають електричні імпульси шкіри на дисплей мобільного телефону.

Не варто дихати на смартфон, якщо він відключився на морозі - так з'являється висока ймовірність того, що конденсат утвориться всередині та окислить контакти. Також не варто намагатися гріти смартфон феном - занадто різке нагрівання шкідливе для гаджета.

Як захистити від пошкоджень взимку

Інвестування у високоякісний захисний чохол є необхідною умовою для забезпечення смартфона виживання в холодних умовах життя. Це захистить телефон від падінь, ударів і екстремальних температур.