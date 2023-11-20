Вот почему телефон быстро выключается на морозе: простые лайфхаки, чтобы избежать этого

Причина отключения телефона

Эксперты говорят, что телефон выключается из-за низкой температуры воздуха и его воздействия на аккумулятор.

Сильный мороз приводит к снижению проходимости ионов лития. В результате батарея не справляется с подачей напряжения и выключается.

Включить телефон можно только после того, как владелец гаджета зайдет в дом.

Как решить проблему

Для того чтобы телефон быстро не разряжался на морозе, нужно:

когда на улице мороз, то держите телефон в кармане. Смартфон будет нагреваться путем теплоты тела, и это сохранит заряд батареи

старайтесь меньше разговаривать на улице, а когда нужно совершить срочный звонок - используйте наушники. Даже Bluetooth наушники посадят смартфон меньше, чем это сделает низкая температура

не фотографируйте на морозе, старайтесь меньше доставать телефон из кармана

не ставьте смартфон на зарядку сразу после мороза. Подождите, пока телефон нагреется до комнатной температуры, а затем подключите зарядное устройство. Так батарея лучше адаптируется и случаев выключения на морозе станет меньше

Эксперты советуют хранить телефон во внутреннем кармане, поближе к телу. Как вариант можно купить специальный нагревательный чехол.

Если у вас нет другого выбора, как использовать смартфон на улице на морозе, можно купить пару сенсорных перчаток со вставками на кончиках пальцев. Они передают электрические импульсы кожи на экран мобильного телефона.

Не стоит дышать на смартфон, если он отключился на морозе - так появляется высокая вероятность того, что конденсат образуется внутри и окислит контакты. Также не стоит пытаться греть смартфон феном - слишком резкий нагрев вреден для гаджета.

Как защитить от повреждений зимой

Инвестирование в высококачественный чехол является необходимым условием для обеспечения смартфона выживания в холодных условиях жизни. Это защитит телефон от падений, ушибов и экстремальных температур.