Вот почему телефон быстро выключается на морозе: простые лайфхаки, чтобы избежать этого

Зимой многие жалуются, что их телефон часто отключается на свежем воздухе при минусовой температуре. Перед тем, как начать искать способы решения проблемы, нужно разобраться в причинах происходящего.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Itechua.
Эксперты говорят, что телефон выключается из-за низкой температуры воздуха и его воздействия на аккумулятор.
Сильный мороз приводит к снижению проходимости ионов лития. В результате батарея не справляется с подачей напряжения и выключается.
Включить телефон можно только после того, как владелец гаджета зайдет в дом.
Для того чтобы телефон быстро не разряжался на морозе, нужно:
Эксперты советуют хранить телефон во внутреннем кармане, поближе к телу. Как вариант можно купить специальный нагревательный чехол.
Если у вас нет другого выбора, как использовать смартфон на улице на морозе, можно купить пару сенсорных перчаток со вставками на кончиках пальцев. Они передают электрические импульсы кожи на экран мобильного телефона.
Не стоит дышать на смартфон, если он отключился на морозе - так появляется высокая вероятность того, что конденсат образуется внутри и окислит контакты. Также не стоит пытаться греть смартфон феном - слишком резкий нагрев вреден для гаджета.
Инвестирование в высококачественный чехол является необходимым условием для обеспечения смартфона выживания в холодных условиях жизни. Это защитит телефон от падений, ушибов и экстремальных температур.
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