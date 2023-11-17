Ці паролі на телефоні можна зламати за кілька секунд: змініть їх негайно
Через один ненадійний пароль може виникнути багато проблем. Зловмисники можуть викрасти особисті дані та навіть гроші. Варто уникати деяких паролів, які навіть не професіонал може зламати за кілька секунд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт компанії NordPass.
Яких паролів уникати
Експерти проаналізували 4,3 терабайта паролів, що потрапили в загальний доступ внаслідок витоків даних у 2023 році, і склали список не надійних.
Чато люди встановлюють прості цифрові комбінації, які дуже легко зламати. До них входять:
- 123456
- admin
- 12345678
- 123456789
- 1234
- 12345
- password
- 123
- Aa123456
- 1234567890
- 123123
- 111111
- qwerty
- 1234567
- 1234qwer
- Пас@123
- abc123
- 666666
- 888888
Фахівці зазначили, що пароль "123456" визнали найгіршим у світі. За час проведення дослідження він був визнаний найпоширенішим паролем 4 із 5 разів.
Також серед найбільш складних варіантів паролів, експерти виокремили:
- Eliska81 - 3 год знадобилось на "зламання"
- vodafone - 3 год
- undefined - 16 год
- Aa123456@ - 3 год
- Індія@123 - 3 год
- 868689849 - 1 год
Основи безпеки
Пароль має містити принаймні 20 символів і містити поєднання великих і малих літер, цифр і спеціальних символів. Уникайте використання інформації, яку легко вгадати, як-от дні народження, імена чи загальні слова.
Варто знаходити час, щоб регулярно перевіряти стан свого пароля. Визначайте слабкі, старі або повторно використовувані паролі.
Важливо не використовувати той самий пароль на кількох сайтах. Якщо один обліковий запис буде зламано, то усі облікові записи можуть опинитися під загрозою.
Додамо, що наразі в сучасному телефоні можна встановити такі види паролів:
- пароль із комбінації цифр
- комбінація з літер та цифр
- графічний ключ
- відбиток пальця
- сканування обличчя
Раніше ми повідомляли, чому потрібно періодично змінювати пароль від роутера.
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