Чому мобільні телефони повільно заряджаються: названі основні причини

Коли ваш мобільний телефон новий, процес його заряджання відбувається майже миттєво, а тривалість утримання заряду тривала. Однак з часом батарея починає зношуватися і час, необхідний для повної зарядки, суттєво збільшується.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання про технології Android Authority .

Пошкодження кабеля

Однією з найчастіших причин повільної зарядки є пошкодження кабелів. Якщо ви виявили ознаки пошкодження, такі як розрив або вигин, рекомендується замінити його. Економія на цих речах недоцільна, оскільки неякісні кабелі можуть призвести до пошкодження акумулятора.

Несправний адаптер

Якщо проблеми з кабелем виключені, повільна зарядка може бути викликана дефектним адаптером. У такому разі рекомендується замінити його на новий. У разі вибору нового адаптера переконайтеся, що ви вибираєте якісну модель з достатньою потужністю.

Старі акумулятори

Літієві акумулятори, що переважно застосовуються в смартфонах, схильні до зносу в процесі експлуатації. Зазвичай вони обмежені певною кількістю циклів заряд-розряд, після чого ефективна ємність батареї зменшується. Єдиним рішенням у цьому випадку є заміна акумулятора.

Неправильне використання

Неправильне поводження з мобільним телефоном може спричинити затримку в процесі заряджання. Наприклад, використання пристрою під час підключення до зарядного може спричинити перегрівання акумулятора та уповільнення процесу зарядки. Також не рекомендується використовувати для заряджання порти ноутбука або телевізора.

Що робити, якщо телефон повільно заряджається

Регулярно перевіряйте стан кабелю та адаптера

Якщо ви помітили пошкодження кабелю, замініть його

Якщо ви помітили, що телефон повільно заряджається, замініть адаптер

Якщо телефон старий, замініть акумулятор

Не використовуйте телефон під час заряджання

Заряджайте телефон від розетки, а не від ноутбука чи телевізора

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете продовжити термін служби акумулятора телефону й уникнути проблем із повільною зарядкою