Ось чому собаки виють, і коли вони насправді можуть передбачити біду

Природні причини собачого виття

Собакам така здатність дісталася від їхніх предків-вовків. Вити вони можуть з різних причин, і більшість з них - безневинні. Зокрема:

Тварині сумно, вона хоче гратися і їй мало фізичної активності протягом дня

Собака хоче в туалет, і виттям нагадує, що час її вигулювати

Годованець зголоднів чи хоче пити і так просить про те, щоб його задовольнили

Нестерилізовані собаки можуть вити через сплеск гормонів, відчуваючи близьку присутність тварини протилежної статі

Хвороба, травма, що супроводжується больовим синдромом і іншими неприємними, незвичними відчуттями - сверблячкою, лихоманкою

Іноді собака починає вити у відповідь на виття, що доноситься здалеку, яке господарі не чують

Можливо собака почув виття сирени, тривоги або сигналізацію автомобіля десь далеко

Як тварини можуть попередити про наближення біди

Виття собаки цілком може бути пов'язане з пожежею, що тільки починає розгоратися або бушує неподалік від вашого будинку, землетрусом або іншим природним нещастям. Навіть через смерть людини неподалік від вашої оселі тварина може сигналізувати виттям.

У цьому немає нічого містичного, дар передбачення ні до чого. Просто дим, гар, витік газу, а також запах розкладання, тліну собаки вловлюють значно раніше, ніж люди.

Наближення природних катаклізмів, ураганів, землетрусів чимало тварин, в тому числі собаки, теж відчувають.

Також вони розпізнають багато хвороб на ранній стадії, оскільки патологічні процеси в організмі супроводжуються непомітною для людей зміною запаху тіла. Незвичний запах вселяє тривогу, змушує вити.

Виттю собаки приписують інше, містичне значення

Трапляється, що собака виє напередодні пограбування квартири, насильницької смерті господаря в результаті ДТП, нещасного випадку, від рук злочинця. Хтось пояснює це простим збігом, а хтось вірить, що тварини здатні відчувати тонкі матерії, енергетичні коливання, недоступні людському сприйняттю.

В народі також вірять, що виттям пес може передбачити чиюсь смерть неподалік. Це можна пояснити так само простим збігом або ж хворобою, яка має запах. Відомо, що собаки мають відмінний нюх, тому відчувають фізіологічні зміни в тілі людини.

Саме тому собак наділяють властивістю відчувати смерть поруч - когось із членів сім'ї або людини по-сусідству.

Інші прикмети, пов'язані з виттям собаки:

Чути виття собаки для господаря будинку означає втрати, фінансові труднощі

Якщо гавкіт долинув до дівчини, незабаром її чекає пропозиція руки та серця

Пес який виє у бік будинку попереджає про можливе проникнення злодіїв

Якщо до гавкоту приєднуються сусідські собаки, найближчим часом очікується зміна погоди - різке похолодання, повінь, штормовий вітер.

Затяжне виття охоронця попереджає господаря про можливі втрати.

Тож, якщо почули виття тварини, варто переконатися, чи не є причиною такої поведінки фізіологія, а потім вже починати шукати інші, надприроодні причини.