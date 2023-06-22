Ось чому собаки виють, і коли вони насправді можуть передбачити біду

Собаче виття часто сигналізує про те, що з твариною щось не так, або їй просто сумно. Тим не менш багато хто вірить, що виття тварини - дуже зловіщий сигнал, ознака того, що в домі може трапитися лихо.
Про причини такої поведінки тварин дізнайтеся далі в матеріалі Styler.
Собакам така здатність дісталася від їхніх предків-вовків. Вити вони можуть з різних причин, і більшість з них - безневинні. Зокрема:
Виття собаки цілком може бути пов'язане з пожежею, що тільки починає розгоратися або бушує неподалік від вашого будинку, землетрусом або іншим природним нещастям. Навіть через смерть людини неподалік від вашої оселі тварина може сигналізувати виттям.
У цьому немає нічого містичного, дар передбачення ні до чого. Просто дим, гар, витік газу, а також запах розкладання, тліну собаки вловлюють значно раніше, ніж люди.
Наближення природних катаклізмів, ураганів, землетрусів чимало тварин, в тому числі собаки, теж відчувають.
Також вони розпізнають багато хвороб на ранній стадії, оскільки патологічні процеси в організмі супроводжуються непомітною для людей зміною запаху тіла. Незвичний запах вселяє тривогу, змушує вити.
Трапляється, що собака виє напередодні пограбування квартири, насильницької смерті господаря в результаті ДТП, нещасного випадку, від рук злочинця. Хтось пояснює це простим збігом, а хтось вірить, що тварини здатні відчувати тонкі матерії, енергетичні коливання, недоступні людському сприйняттю.
В народі також вірять, що виттям пес може передбачити чиюсь смерть неподалік. Це можна пояснити так само простим збігом або ж хворобою, яка має запах. Відомо, що собаки мають відмінний нюх, тому відчувають фізіологічні зміни в тілі людини.
Саме тому собак наділяють властивістю відчувати смерть поруч - когось із членів сім'ї або людини по-сусідству.
Тож, якщо почули виття тварини, варто переконатися, чи не є причиною такої поведінки фізіологія, а потім вже починати шукати інші, надприроодні причини.
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