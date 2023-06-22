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Ось чому собаки виють, і коли вони насправді можуть передбачити біду

Чому собаки виють (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Собаче виття часто сигналізує про те, що з твариною щось не так, або їй просто сумно. Тим не менш багато хто вірить, що виття тварини - дуже зловіщий сигнал, ознака того, що в домі може трапитися лихо.

Про причини такої поведінки тварин дізнайтеся далі в матеріалі Styler.

Природні причини собачого виття

Собакам така здатність дісталася від їхніх предків-вовків. Вити вони можуть з різних причин, і більшість з них - безневинні. Зокрема:

  • Тварині сумно, вона хоче гратися і їй мало фізичної активності протягом дня
  • Собака хоче в туалет, і виттям нагадує, що час її вигулювати
  • Годованець зголоднів чи хоче пити і так просить про те, щоб його задовольнили
  • Нестерилізовані собаки можуть вити через сплеск гормонів, відчуваючи близьку присутність тварини протилежної статі
  • Хвороба, травма, що супроводжується больовим синдромом і іншими неприємними, незвичними відчуттями - сверблячкою, лихоманкою
  • Іноді собака починає вити у відповідь на виття, що доноситься здалеку, яке господарі не чують
  • Можливо собака почув виття сирени, тривоги або сигналізацію автомобіля десь далеко

Як тварини можуть попередити про наближення біди

Виття собаки цілком може бути пов'язане з пожежею, що тільки починає розгоратися або бушує неподалік від вашого будинку, землетрусом або іншим природним нещастям. Навіть через смерть людини неподалік від вашої оселі тварина може сигналізувати виттям.

У цьому немає нічого містичного, дар передбачення ні до чого. Просто дим, гар, витік газу, а також запах розкладання, тліну собаки вловлюють значно раніше, ніж люди.

Наближення природних катаклізмів, ураганів, землетрусів чимало тварин, в тому числі собаки, теж відчувають.

Також вони розпізнають багато хвороб на ранній стадії, оскільки патологічні процеси в організмі супроводжуються непомітною для людей зміною запаху тіла. Незвичний запах вселяє тривогу, змушує вити.

Виттю собаки приписують інше, містичне значення

Трапляється, що собака виє напередодні пограбування квартири, насильницької смерті господаря в результаті ДТП, нещасного випадку, від рук злочинця. Хтось пояснює це простим збігом, а хтось вірить, що тварини здатні відчувати тонкі матерії, енергетичні коливання, недоступні людському сприйняттю.

В народі також вірять, що виттям пес може передбачити чиюсь смерть неподалік. Це можна пояснити так само простим збігом або ж хворобою, яка має запах. Відомо, що собаки мають відмінний нюх, тому відчувають фізіологічні зміни в тілі людини.

Саме тому собак наділяють властивістю відчувати смерть поруч - когось із членів сім'ї або людини по-сусідству.

Інші прикмети, пов'язані з виттям собаки:

  • Чути виття собаки для господаря будинку означає втрати, фінансові труднощі
  • Якщо гавкіт долинув до дівчини, незабаром її чекає пропозиція руки та серця
  • Пес який виє у бік будинку попереджає про можливе проникнення злодіїв
  • Якщо до гавкоту приєднуються сусідські собаки, найближчим часом очікується зміна погоди - різке похолодання, повінь, штормовий вітер.
  • Затяжне виття охоронця попереджає господаря про можливі втрати.

Тож, якщо почули виття тварини, варто переконатися, чи не є причиною такої поведінки фізіологія, а потім вже починати шукати інші, надприроодні причини.

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