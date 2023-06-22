Вот почему собаки воют, и когда они действительно могут предсказать беду

Собачий вой часто сигнализирует о том, что с животным что-то не так, или ему просто грустно. Тем не менее многие верят, что вой животного - очень зловещий сигнал, признак того, что в доме может случиться беда.
О причинах такого поведения животных узнайте дальше в материале Styler.
Собакам такая способность досталась от их предков-волков. Выть они могут по разным причинам, и большинство из них - "невинны". В частности:
Вой собаки вполне может быть связан с пожаром, который только начинает разгораться или бушует неподалеку от вашего дома, землетрясением или другим природным несчастьем. Даже из-за смерти человека неподалеку от вашего дома животное может сигнализировать воем.
В этом нет ничего мистического, дар предвидения ни при чем. Просто дым, гарь, утечка газа, а также запах разложения, тлен собаки улавливают значительно раньше, чем люди.
Приближение природных катаклизмов, ураганов, землетрясений многие животные, в том числе собаки, тоже чувствуют.
Также они распознают многие болезни на ранней стадии, поскольку патологические процессы в организме сопровождаются незаметным для людей изменением запаха тела. Необычный запах внушает тревогу, заставляет выть.
Случается, что собака воет накануне ограбления квартиры, насильственной смерти хозяина в результате ДТП, несчастного случая, от рук преступника. Кто-то объясняет это простым совпадением, а кто-то верит, что животные способны ощущать тонкие материи, энергетические колебания, недоступные человеческому восприятию.
В народе также верят, что воем пес может предсказать чью-то смерть неподалеку. Это можно объяснить так же простым совпадением или болезнью, которая имеет запах. Известно, что собаки обладают отменным обонянием, поэтому чувствуют физиологические изменения в теле человека.
Именно поэтому собак наделяют даром чувствовать смерть рядом - кого-то из членов семьи или человека по соседству.
Поэтому, если услышали вой животного, стоит убедиться, не является ли причиной такого поведения физиология, а потом уже начинать искать другие, сверхъестественные причины.
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