Вот почему собаки воют, и когда они действительно могут предсказать беду

Природные причины собачьего воя

Собакам такая способность досталась от их предков-волков. Выть они могут по разным причинам, и большинство из них - "невинны". В частности:

Животному грустно, оно хочет играть и ему мало физической активности в течение дня

Собака хочет в туалет, и воем напоминает, что пора ее выгуливать

Питомец проголодался или хочет пить и так просит о том, чтобы его удовлетворили

Нестерилизованные собаки могут выть из-за всплеска гормонов, чувствуя близкое присутствие животного противоположного пола

Болезнь, травма, сопровождающаяся болевым синдромом и другими неприятными, необычными ощущениями - зудом, лихорадкой

Иногда собака начинает выть в ответ на доносимый издалека вой, который хозяева не слышат

Возможно собака услышала вой сирены, тревоги или сигнализацию автомобиля где-то далеко

Как животные могут предупредить о приближении беды

Вой собаки вполне может быть связан с пожаром, который только начинает разгораться или бушует неподалеку от вашего дома, землетрясением или другим природным несчастьем. Даже из-за смерти человека неподалеку от вашего дома животное может сигнализировать воем.

В этом нет ничего мистического, дар предвидения ни при чем. Просто дым, гарь, утечка газа, а также запах разложения, тлен собаки улавливают значительно раньше, чем люди.

Приближение природных катаклизмов, ураганов, землетрясений многие животные, в том числе собаки, тоже чувствуют.

Также они распознают многие болезни на ранней стадии, поскольку патологические процессы в организме сопровождаются незаметным для людей изменением запаха тела. Необычный запах внушает тревогу, заставляет выть.

Вытью собаки приписывают другое, мистическое значение

Случается, что собака воет накануне ограбления квартиры, насильственной смерти хозяина в результате ДТП, несчастного случая, от рук преступника. Кто-то объясняет это простым совпадением, а кто-то верит, что животные способны ощущать тонкие материи, энергетические колебания, недоступные человеческому восприятию.

В народе также верят, что воем пес может предсказать чью-то смерть неподалеку. Это можно объяснить так же простым совпадением или болезнью, которая имеет запах. Известно, что собаки обладают отменным обонянием, поэтому чувствуют физиологические изменения в теле человека.

Именно поэтому собак наделяют даром чувствовать смерть рядом - кого-то из членов семьи или человека по соседству.

Другие приметы, связанные с воем собаки:

Слышать вой собаки для хозяина дома означает потери, финансовые трудности

Если лай донесся до девушки, вскоре ее ждет предложение руки и сердца

Пес воющий в сторону дома предупреждает о возможном проникновении воров

Если к лаю присоединяются соседские собаки, в ближайшее время ожидается смена погоды - резкое похолодание, наводнение, штормовой ветер.

Затяжной вой животного предупреждает хозяина о возможных потерях.

Поэтому, если услышали вой животного, стоит убедиться, не является ли причиной такого поведения физиология, а потом уже начинать искать другие, сверхъестественные причины.