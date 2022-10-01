Ось чому не потрібно виливати воду з-під відварених макаронів: ловіть лайфхаки

При приготуванні макаронів, наприкінці їхнього варіння ми часто зливаємо воду, в якій вони варилися. Цього робити не варто, ця рідина може стати в нагоді в господарстві.

Для чого вам може стати відвар, розповіли у виданні Sante Plus.

Більшість кухарів погоджуються з тим, що макарони після приготування абсолютно не повинні втрачати крохмаль. І для цього вам потрібно залишити небагато води для приготування їжі.

Для чого залишати воду після макаронів

При варінні макарони виділяють у воду крохмаль. Чим довше ми дозволяємо їм кипіти, тим більше крохмалю залишається у воді. Воду можна використати по-різному.

Перш за все, ви можете використовувати її для приготування соусу для пасти. До рецепту карбонари, наприклад, додайте ложку води, в якій варилася паста під час приготування соусу.

Крім того, після зливу макаронів збережіть чашку води для варіння, бо вам може знадобитися розбавити соус ще більше.



Макарони мають тенденцію вбирати будь-який соус, з яким вони змішані, і коли вони остигають, вони стають сухими. Це можна виправити, вилив трохи води, в якій варилися макарони, назад в каструлю.

Інші способи використання води після макаронів

Воду, в якій ви варили макарони, можна використовувати для варіння інших овочів. Вода для макаронів допомагає квасолі, гороху та сочевиці швидше розм'якшитися та покращити смак.

Наступного разу, коли варитимете макарони, збережіть воду, щоб варити в ній бобові.

Крім того, воду, в якій варилися макарони, можна використовувати для приготування різних рецептів. При замішуванні тіста для хліба, пирога або піци використовуйте воду для макаронів замість звичайної води, щоб отримати м'яке еластичне тісто.

Крім приготування їжі воду для пасти можна використовувати й в садівництві. Збережіть воду і, коли вона охолоне, використовуйте її для поливу квітів. Ця вода допомагає рослинам більш ефективно поглинати поживні речовини з ґрунту та рости здоровими.