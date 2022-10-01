Вот почему не нужно выливать воду из-под отварных макарон: ловите лайфхаки

При приготовлении макарон, в конце их варки мы часто сливаем воду, в которой они варились. Этого делать не стоит, эта жидкость может очень пригодится в хозяйстве.

Для чего вам может послужить отвар, рассказали в издании Sante Plus.

Большинство поваров согласны с тем, что макароны после приготовления абсолютно не должны терять крахмал. И для этого вам нужно оставить немного воды для приготовления пищи.

Для чего оставлять воду после макарон

При варке макароны выделяют в воду крахмал. Чем дольше мы позволяем им кипеть, тем больше крахмала остается в воде. Воду можно использовать по-разному.

Прежде всего, вы можете использовать его при приготовлении соуса для пасты. К рецепту карбонары, например, добавьте ложку воды, в которой варилась паста во время приготовления соуса.

Кроме того, после слива макарон сохраните чашку воды для варки, так как вам может понадобиться разбавить соус еще больше.



Макароны имеют тенденцию впитывать любой соус, с которым они смешаны, и когда они остывают, они становятся сухими. Это можно исправить, вылив немного воды, в которой варились макароны, обратно в кастрюлю.

Другие способы использования воды после макарон

Воду, в которой вы варили макароны, можно использовать для варки других овощей. Вода для макарон помогает фасоли, гороху и чечевице быстрее размягчиться и улучшить вкус.

В следующий раз, когда будете варить макароны, сохраните воду, чтобы варить в ней бобовые.

Кроме того, воду, в которой варились макароны, можно использовать при приготовлении различных рецептов. При замешивании теста для хлеба, пирога или пиццы используйте воду для макарон вместо обычной воды, чтобы получить мягкое эластичное тесто.

Помимо приготовления пищи, воду для пасты можно использовать и в садоводстве. Сохраните воду и, когда она остынет, используйте ее для полива цветов. Эта вода помогает растениям более эффективно поглощать питательные вещества из почвы и расти здоровыми.