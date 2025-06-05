Ось чому у вас погано ростуть баклажани: ці помилки роблять майже усі

Баклажани - досить вибаглива овочева культура, і отримати гарний урожай не завжди просто. Вирощування синеньких часто супроводжується типовими помилками, які впливають на розвиток рослин та якість плодів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпоширеніші проблеми і як їх усувати.

Рання посадка і вплив температури

Баклажани дуже чутливі до холоду і потребують теплої погоди для нормального росту.

Якщо посадити розсаду занадто рано, коли ще холодно, рослини погано розвиваються і можуть загинути. Особливо небезпечні різкі перепади денних і нічних температур, які часто бувають навесні.

Щоб захистити молоді рослини, їх рекомендують накривати спанбондом у холодні ночі. Для баклажанів найкраще обирати сонячні, захищені від вітру місця з довгим світловим днем.

Неправильний режим поливу

Недостатній або надмірний полив однаково шкодить баклажанам. При нестачі вологи рослини в’януть, опадають листя і квітки, а при надлишку води коріння може загнити.

Важливо поливати баклажани регулярно, особливо в спекотну погоду та під час плодоношення, підтримуючи ґрунт помірно вологим. Поливати слід під корінь, уникаючи зволоження листя, а найкращий час - ранок, коли вода має бути теплою.

Також корисним буде регулярне розпушування ґрунту і мульчування, щоб зберегти вологу і захистити корені.

Недостатнє живлення рослин

Баклажани потребують більше поживних речовин, ніж багато інших овочів, наприклад, помідори чи перець. Якщо їх недостатньо, рослини ростуть слабкими і дають мало плодів.

Перше підживлення варто робити не раніше ніж через 2-3 тижні після висадки розсади, використовуючи мінеральні або органічні добрива. Найчастіше рекомендують суперфосфат, калійну сіль або компост.

Щоб виростити великі та красиві баклажани, треба уникати поширених помилок (фото: Freepik.com)

Хвороби

Баклажани часто хворіють на грибкові та вірусні захворювання, що розвиваються при високій вологості і загущених посадках. Часті проблеми - фітофтороз, вертицильоз, сіра гниль та мозаїка.

Щоб уникнути хвороб, варто використовувати здоровий посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни і не садити баклажани після інших пасльонових культур.

Важливо забезпечити хорошу вентиляцію і залишати між рослинами достатню відстань. При перших ознаках захворювань уражені частини видаляють, а рослини обробляють фунгіцидами або біопрепаратами.

Шкідники

Баклажани можуть бути пошкоджені різними шкідниками: колорадським жуком, попелицею, павутинним кліщем та іншими комахами. Раннє виявлення шкідників допомагає швидко запобігти їх поширенню.

Найпростіший спосіб - регулярно оглядати рослини і вручну збирати колорадських жуків та їх личинки. При великому ураженні застосовують інсектициди відповідно до інструкцій.

Проблеми з зав’язуванням плодів

Нерідко баклажани погано зав’язують плоди через несприятливі умови: низькі або надто високі температури, нестачу вологи або освітлення, стреси чи неправильне живлення.

Температурний режим повинен бути оптимальним: денна температура 24-28 °C, нічна - не нижче 12-15 °C. Важливо також не допускати надлишку азотних добрив і додавати бор та калій для запилення.

У спекотну погоду корисно забезпечити притінення і регулярне дощування (але не по квітках). Для покращення зав’язування можна легенько струшувати квіти вранці, і навіть проводити позакореневе підживлення борною кислотою.