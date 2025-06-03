Колоради зникнуть назавжди: городники в захваті від цих простих методів
Колорадський жук - справжнє лихо для тих, хто вирощує картоплю. Щоб боротися з ним, досвідчені городники знають різноманітні народні методи і хитрощі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість ефективних способів, які допоможуть зменшити кількість шкідників без використання хімії.
Відволікаємо жука на стару картоплю
Один з популярних прийомів - посадити поруч кілька старих бульб, щоб заманити жуків. Коли старі бульби проростають, молоде листя приваблює шкідників більше, ніж основні посадки.
На маленькій ділянці легше контролювати кількість жуків і знищувати їх вручну. Така "пастка" дозволяє зберегти урожай без зайвих зусиль.
Банки з отруйною приманкою
Щоб зробити пастки, нарізані часточки картоплі замочують у концентрованому розчині сечовини (склянка на літр води). Після доби приманку розкладають у банки й закопують уздовж грядок.
Такі пастки потрібно перевіряти щодня й оновлювати вміст щотижня. Цей метод допомагає без зайвих зусиль зменшити кількість жуків на ділянці.
Лунки з попелом, лушпинням і бобовими
При посадці картоплі корисно додати до кожної лунки трохи деревного попелу, лушпиння цибулі або зерно бобових. Такі добавки не лише підживлюють рослину, але й мають відлякувальні властивості для шкідників.
Орехове листя також використовують - або прикопують восени, або готують настій для обприскування. Це прості, але дієві засоби, які поєднують захист і користь для ґрунту.
Колорадський жук - це загроза номер один для картоплі, тому треба кинути усі сили на його знищення (фото: Вікіпедія)
Зола, кукурудзяне борошно і хвойна тирса
Один із перевірених способів - посипати картопляні кущі золою або кукурудзяним борошном по вологому листю. Також радять сипати соснову тирсу в міжряддя - запах хвої не подобається жукам.
Опудрювання варто проводити рано вранці або після дощу. Ці засоби не лише відлякують шкідників, а й покращують умови для рослин.
Відвари з гірких і пахучих трав
Добре зарекомендували себе настої та відвари з полину, кульбаби й хвоща.
Для приготування потрібно взяти 200 г свіжої трави, прокип’ятити у відрі води, остудити й процідити. Потім половину літра відвару розбавляють у 10 літрах води для обприскування грядок. Ці аромати не подобаються жукам, а для картоплі вони цілком безпечні.
Мульча як бар’єр і притулок для помічників
Восени корисно замульчувати грядки сухим листям або соломою. Навесні картоплю викладають просто на цей шар і накривають ще одним шаром мульчі. Перезимувавши жуки не зможуть пробратися крізь щільне покриття і гинуть.
До того ж, мульча зберігає вологу, зупиняє ріст бур’янів і створює середовище для природних ворогів колорадського жука - павуків, богомолів і жужелиць.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple, Southern Living, How Stuff Works.