4 "золотих" правила поливу городу: всі рослини будуть рости вдвічі швидше

Полив городу впливає на ріст, здоров’я і врожайність ваших рослин. Щоб ваші грядки тішили око й давали щедрі плоди, варто дотримуватись кількох простих, але важливих правил.

Поливайте лише зранку або ввечері

Багато хто недооцінює значення правильного режиму поливання, а тим часом дрібні помилки можуть призвести до опіків, загнивання чи затримки розвитку. Поливати в спекотну пору дня - одна з найпоширеніших помилок.

Волога миттєво випаровується, не встигнувши проникнути вглиб ґрунту. Крім того, краплі води на листі під сонцем працюють як лінзи й можуть спричинити опіки.

Найкращий час для поливання - рано-вранці до сходу сонця або ввечері після заходу. Тоді вода потрапляє саме до коріння і не шкодить надземним частинам рослини.

Уникайте потрапляння води на листя

Навіть під час ранкового поливу важливо намагатися не мочити листя. Надлишкова волога створює ризик розвитку грибкових захворювань і шкодить здоров’ю рослин. Особливо це стосується томатів, огірків та перцю, які чутливі до вологи на листі.

Поливайте акуратно - без натиску, спрямовуючи воду ближче до ґрунту. Можна використовувати крапельну систему або звичайну лійку з вузьким носиком.

Щоб отримати гарний врожай, треба поливати город правильно (фото: Freepik.com)

Створіть канавки між рядами

Щоб вода не стікала до стовбура і не спричиняла загнивання, робіть поливні канавки між грядками. Такий спосіб дозволяє волозі рівномірно розподілятись у зоні коріння без шкоди для основного стебла.

Це також знижує ризик ерозії ґрунту й запобігає застою води. Канавки варто робити невеликими, глибиною до 5 см, і оновлювати їх час від часу. Це простий, але ефективний прийом для догляду за овочами та квітами.

Не забувайте про розпушування після поливу

Після поливання ґрунт часто покривається твердою кіркою, яка заважає доступу повітря до коріння. Наступного дня після поливу обов’язково розпушіть землю - це сприятиме здоровому диханню рослин.

Розпушування також допомагає зберегти вологу в ґрунті довше й попереджає розвиток бур’янів. Найкраще використовувати легкі граблі або сапку, діючи обережно, щоб не пошкодити коріння. Ця проста процедура зробить полив ще ефективнішим.