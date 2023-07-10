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Ось чому після поїздки не варто одразу глушити двигун автомобіля

Чому не варто одразу вимикати двигун автомобіля (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Багато водіїв роблять одну поширену помилку, що призводить до несправностей в автомобілі. Зокрема, вимикають одразу двигун після зупинки автомобіля.

Чому так робити не варто, розповіли у Sante Plus.

Чому не варто одразу вимикати двигун

Автовиробники запевняють, що всі сучасні турбовані двигуни мають надійний захист від перегріву і додатково охолоджувати силовий агрегат не потрібно. Проте, є деякі нюанси.

повітря в камеру згоряння під тиском.

основну робочу деталь насосної станції. Робоче колесо служить для того, щоб перетворювати обертальну енергію двигуна на енергію переміщення рідини.

Коли потрібно вимикати двигун

Для зупинки двигуна слід увімкнути нейтральну передачу, дати двигуну попрацювати протягом 1-2 хв і вимкнути запалення.

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