Вот почему после поездки не стоит сразу глушить двигатель автомобиля

Многие водители совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к неисправностям в автомобиле. В частности, выключают сразу двигатель после остановки автомобиля.
Почему так делать не стоит, рассказали в Sante Plus.
Автопроизводители уверяют, что все современные турбированные двигатели обладают надежной защитой от перегрева и дополнительно охлаждать силовой агрегат не нужно. Однако есть некоторые нюансы.
воздух в камеру сгорания под давлением.
основную рабочую деталь насосной станции. Рабочее колесо служит для того, чтобы превращать вращательную энергию двигателя в энергию перемещения жидкости.
Для остановки двигателя следует включить нейтральную передачу, дать двигателю поработать в течение 1-2 мин и выключить зажигание.
Раньше мы объясняли, как выбрать первое авто.
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