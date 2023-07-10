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Вот почему после поездки не стоит сразу глушить двигатель автомобиля

Почему не стоит сразу выключать двигатель автомобиля (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие водители совершают одну распространенную ошибку, которая приводит к неисправностям в автомобиле. В частности, выключают сразу двигатель после остановки автомобиля.

Почему так делать не стоит, рассказали в Sante Plus.

Почему не стоит сразу выключать двигатель

Автопроизводители уверяют, что все современные турбированные двигатели обладают надежной защитой от перегрева и дополнительно охлаждать силовой агрегат не нужно. Однако есть некоторые нюансы.

воздух в камеру сгорания под давлением.

основную рабочую деталь насосной станции. Рабочее колесо служит для того, чтобы превращать вращательную энергию двигателя в энергию перемещения жидкости.

Когда нужно выключать двигатель

Для остановки двигателя следует включить нейтральную передачу, дать двигателю поработать в течение 1-2 мин и выключить зажигание.

Раньше мы объясняли, как выбрать первое авто.

Также читайте, как ввезти машину из-за границы в Украину.

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