Як часто потрібно змінювати постільну білизну: відповідь фахівців

Багато хто задається питанням, як часто потрібно міняти постільну білизну вдома. Як відомо, це вогнище мікробів та алергенів, тому прати її потрібно дуже ретельно та правильно.

Про те, як часто потрібно змінювати постіль, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Як часто варто змінювати постіль

Простирадла варто змінювати щотижня, якщо ви іноді пропускаєте душ, їсте в ліжку або маєте домашнього улюбленця, який спить з вами.

Також про частоту зміни простирадла описано в наступних випадках:

кожні два тижні , якщо ви щодня приймаєте душ та спите в піжамі

двічі на тиждень, якщо у вас проблеми з диханням або закладений ніс

щодня, якщо ви або хтось із ваших домочадців захворів на грип чи застуду або має проблеми зі шкірою такі, як псоріаз або дерматит

Як потрібно прати постіль

Уважно читайте етикетки білизни, щоб визначити цикл прання та температуру. В основному ідеальна температура для різних тканин написана нижче:

від 40 до 60 градусів для бавовняних простирадл

не більше 40 градусів для кольорових або лляних

50 градусів для тканини поліестеру

максимум 30 градусів для атласних простирадл

Дитяча постільна білизна потребує спеціального миючого засобу, як і постільна білизна з шовку, льону або атласу.

Якщо на постільній білизні є жовті плями, то позбутися від них допоможе господарське мило. Також харчова сода може послужити чудовим відбілювачем, просто потрібно додати разом із миючим засобом перед пранням в машинку. Сушити простирадла краще на відкритому повітрі у розправленому вигляді.

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