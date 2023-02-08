Ось чому насправді січеться волосся: експерти назвали головні помилки у догляді

Чому січеться волосся

Є три групи причин, через які волосся починає сіктися, стає слабким та тьмяним. До зовнішніх факторів належить неправильний догляд. Зокрема, якщо ви використовуєте неякісну косметику для волосся, не застосовуєте маски та кондиціонери - це все негативно впливає на стан волосся.

Також велике значення має фізичний влив - часте сушіння феном без застосування термозахисту, фарбування засобами із дуже агресивними компонентами, звичка заплітати надто тугі зачіски.

Структура волосся також дуже залежить від загального стану здоров'я. Якщо в організмі є гормональні порушення, брак вітамінів чи мінералів, то це все відбивається на зовнішньому вигляді волосся.

Слід уважно проаналізувати, які помилки у догляді ви допускаєте, виключити проблеми зі здоров'ям, а тоді підібрати правильні засоби для волосся.

Основні причини, через які січеться волосся (скриншот)

Як правильно доглядати за волоссям

Перед миттям голови розчісуйте локони. Це мінімізує їхнє сплутування, ламкість та травмування. Для забезпечення легкого ковзання гребінця застосовуйте додаткові засоби: масло, спрей, кондиціонер, що не змивається.

Відвідуйте перукаря не рідше 1 разу на 2-3 місяці. Регулярна стрижка забезпечує оновлення волосся, позбавляє від кінчиків, що січуться, які "склеїти" в домашніх умовах вдасться тільки на короткий час.

Наносьте на пасма живильні олії перед миттям голови, залиште на 20 хвилин. Засіб запечатає і розгладить кутикулу, створить на поверхні локонів захисну плівку, запобіжить травмам внаслідок тертя та дії шампуню.

Шампунь наносьте лише на прикореневу зону. Для миття локонів по всій довжині і кінчиків мильної води досить.

У процесі миття уникайте сильного тертя, різких і поривчастих рухів. Рухайтеся плавно, акуратно масажуйте шкіру голови.

Розчісувати можна лише сухі пасма. Не заплітайте коси на мокрому волоссі, не робіть хвости і не лягайте спати з невисушеною головою.

Підберіть правильний гребінець: він має бути м'яким, гладким, пружним, з округлими зубчиками. В ідеалі з широкими зубцями з натуральних матеріалів.

Після миття не тріть пасма рушником, не віджимайте їх і не робіть на голові тюрбан. Акуратно промокніть локони м'якою тканиною і залиште сохнути природним шляхом.

Не перетягуйте локони за допомогою аксесуарів та використовуйте гумки без тканинного покриття.

Використовуйте незмивні олії, флюїди та креми для кінчиків. Вони забезпечують додатковий захист, не дають пасмам постраждати від тертя об одяг та плечі, "склеюють" кутикулу, роблячи кінчики здоровими на вигляд.

Підберіть фен із функцією іонізації. Використовуйте середню або низьку потужність, а також сушіння холодним повітрям. Тримайте фен з відривом 10-15 см від пасмів.

Заплітайте на ніч нетугу косу: так пасма будуть менше схильні до тертя об подушку.