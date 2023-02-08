Вот почему на самом деле секутся волосы: эксперты назвали главные ошибки в уходе

Почему секутся волосы

Есть три группы причин, по которым волосы начинают сечься, становятся слабыми и тусклыми. К внешним факторам относится неправильный уход. В частности, если вы используете некачественную косметику для волос, не применяете маски и кондиционеры - это негативно влияет на состояние волос.

Также большое значение имеет физическое влияние - частая сушка феном без применения термозащиты, окрашивание средствами с очень агрессивными компонентами, привычка заплетать слишком тугие прически.

Структура волос также сильно зависит от общего состояния здоровья. Как в организме есть гормональные нарушения, нехватка витаминов или минералов, это все отражается на внешнем виде волос.

Следует внимательно проанализировать какие ошибки в уходе вы допускаете, исключить проблемы со здоровьем, а затем подобрать правильные средства для волос.

Основные причины, по которым секутся волосы (скриншот)

Как правильно ухаживать за волосами

Перед мытьем головы расчесывайте локоны. Это минимизирует их спутывание, ломкость и травмирование. Для обеспечения легкого скольжения расчески применяйте дополнительные средства: масло, спрей, не смываемый кондиционер.

Посещайте парикмахера не реже 1 раза в 2-3 месяца. Регулярная стрижка обеспечивает обновление волос, избавляет от секущихся кончиков, которые "склеить" в домашних условиях удастся только на короткое время.

Наносите на пряди питательные масла перед мытьем головы, оставьте на 20 минут. Средство запечатает и разгладит кутикулу, создаст на поверхности локонов защитную пленку, предотвращает травмы в результате трения и действия шампуня.

Шампунь наносите только на прикорневую зону. Для мытья локонов по всей длине и кончиков мыльной воды достаточно.

В процессе мытья избегайте сильного трения, резких и порывистых движений. Двигайтесь плавно, аккуратно массируйте кожу головы.

Расчесывать можно только сухие пряди. Не заплетайте косы на мокрых волосах, не делайте хвосты и не ложитесь спать с невысушенной головой.

Подберите правильную расческу: она должна быть мягкой, гладкой, упругой, с округлыми зубчиками. В идеале с широкими зубцами из натуральных материалов.

После мытья не трите пряди полотенцем, не отжимайте их и не делайте на голове тюрбан. Аккуратно промокните локоны мягкой тканью и оставьте сохнуть естественным путём.

Не пережимайте локоны с помощью аксессуаров и используйте резинки без тканевого покрытия.

Используйте несмываемые масла, флюиды и кремы для кончиков. Они обеспечивают дополнительную защиту, не дают прядям пострадать от трения об одежду и плечи, "склеивают" кутикулу, делая кончики здоровыми с виду.

Подберите фен с функцией ионизации. Используйте среднюю или низкую мощность и сушки холодным воздухом. Держите фен на расстоянии 10-15 см от прядей.

Заплетайте на ночь нетугую косу: так пряди будут меньше подвержены трению об подушку.