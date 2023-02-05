Ці 5 помилок під час миття голови шкодять волоссю. Ви теж їх допускаєте

Краса і здоровий вигляд нашого волосся залежать не тільки від косметичних засобів, які ми застосовуємо для догляду за ними, а й від того, як саме ми миємо голову. Якщо ми регулярно робимо це неправильно, то шкодимо волоссю.

Про те, яких помилок допускаються жінки під час миття голови, розповіла стилістка Альона Ратушна на своїй сторінці в Instagram .

Миють голову піною, а не самим шампунем

"Найчастіше від клієнток чую про те, що шампуню можна брати менше, ніж я озвучила, тому що утворюється стільки піни, що можна ще й сусідів помити. Це величезна помилка. Мити голову потрібно шампунем у чистому вигляді, а не піною від нього. Вам потрібно наносити шампунь на шкіру голови у чистому вигляді. Не спінювати його в руках, а потім на шкіру", - пояснює експертка.

Ратушна радить спочатку пройтися шампунем у чистому вигляді, а потім вже емульгувати його з водою. Те, що піни утворюється багато, говорить лише про те, що це концентрат.

"Піна не здатна очистити шкіру голови, це розведений шампунь. А він не розчинить шкірний жир на 100%. Для порівняння - візьміть дві жирні сковорідки. В одну залийте мийний засіб для посуду в чистому вигляді, в другу - розведіть його водою і намажте цей жир пінкою. Що краще відмиє сковороду? Звичайно, концентрат, а не піна концентрату", - говорить стилістка.

Не намилюють голову двічі поспіль

"Завжди потрібно намилювати голову шампунем двічі. Це аксіома. Тому, що перший раз ви видаляєте основний шар жиру зі шкіри голови, другий - компоненти шампуню працюють зі шкірою вже безпосередньо і дочищають те, що не очистилося повністю в перше намилювання", - говорить експерт.

Тільки правильно намилюючи шкіру голови двічі, ми можемо стверджувати, що повністю її очистили.

Наносять маску на шкіру голови

"Навіть якщо довжина волосся 7-10 см, то легко можна наносити маску тільки на нього. Інша справа, що не хочеться морочитися і витрачати більше часу на миття голови",- говорить експертка.

Якщо регулярно наноситимете маску на шкіру голови, вона буде забивати пори, викликатиме свербіж голови, може сильніше жирнішати й не очищатиметься на 100 %. Це все може спричинити проблеми шкіри голови - аж до появи лупи і випадання.

Вважають, що нема різниці, як мити голову

"Насправді є величезна різниця. Якщо ви намилюючи шкіру голови, затираєте волосся, ніби плями виводите з білої футболки, то не може навіть йти мови про правильне миття голови. У такий момент ви затираєте верхній кутикулярний захисний шар волосся", - каже стилістка.

У такому випадку кутикули (лусочки волосся) не злагоджені, вони стирчать у різні сторони. І що характерно, уже не злагодяться самостійно. А далі волосся інтенсивніше втрачатиме вологу, буде висушуватися, ламатися і сіктися.

Від правильного миття голови залежить і те, як ви готуєте волосся до подальшого незмивного догляду. І якщо лусочки вже пошкоджені, то волосся не вбиратиме в себе наступне нашарування косметичних продуктів.

Ходять у рушнику після миття голови по 15 хвилин

"Насправді це катастрофа. Іноді можна сидіти до 3 хвилин, якщо це спеціальні рушники, які забирають у себе вологу з волосся. Наприклад, шовкові або з мікрофібри. Якщо у вас звичайна махрушка, то час закатування волосся скорочується до 1 хвилини. Максимум - до 2", - пояснює експерт.

Решта часу, на який людина залишає загорнуту голову в рушник після миття, згубно впливає на якість волосся.