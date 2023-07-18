Ось чому не можна зберігати вдома порожні банки: запам'ятайте це

Чому не можна зберігати вдома порожні банки

Згідно з прикметами, порожня місткість пов’язана з руйнівною енергетикою. Якщо в будинку зберігатимуться порожні банки, то життя буде порожнім і бідним, особливо не можна залишати порожні тари на столах.

Важливо, що для таких предметів має бути окреме місце, наприклад, підвал.

Якщо винести кудись їх немає можливості, то варто їх чимось наповнити, наприклад, кинути жменьку будь-якої крупи або монетку. Після цього банку необхідно закрити та перевернути вгору дном.

Банки, які тріснули, є провісниками сварок і скандалів у сім’ї. Від них варто відразу позбавлятися, щоб уникнути проблем.

Не варто повертати порожній посуд, це обіцяє біди та нещастя, потрібно покласти щось на дно, наприклад, печиво, цукерки чи монети.

Прикмети про скляні банки

Існує прикмета, якщо банка впала і не розбилася, то на людину чекає радісна звістка, можливий прибуток чи приїзд гостей.

Не можна повертати іншим порожній посуд. Покладіть туди цукерку, монети чи печиво.

Окрім того, велику роль грає, якщо хтось поселився у банці: якщо метелик залетів - до везіння у роботі та любовних справах, а якщо павук сплів там павутиння - це попередження про те, що біля вас знаходиться недоброзичливець.

Додамо, що мити посуд варто тільки у себе вдома. Навіть якщо у вас благі наміри, не варто мити посуд у друзів або батьків. Це принесе проблеми й вам, і тим, у кого ви гостюєте. З іншого боку, якщо посуд у вас вдома захоче помити вільна дівчина або чоловік, дозвольте їм це зробити. Вважається, що так людина швидше знайде щастя у коханні.

До того ж якщо вам подарували посуд, негайно сполосніть його. У жодному разі не кладіть його до старого посуду, поки не помиєте. Якщо цього не зробити, незабаром у вас можуть виникати проблеми.