Вот почему нельзя хранить дома пустые банки: запомните это

Почему нельзя хранить дома пустые банки

Согласно приметам, пустая емкость связана с разрушительной энергетикой. Если в доме будут храниться пустые банки, то жизнь будет пустой и бедной, особенно нельзя оставлять пустые тары на столах.

Важно, что для таких предметов должно быть отдельное место, например подвал.

Если вынести куда-то их нет возможности, то стоит их чем-нибудь наполнить, например, бросить горстку любой крупы или монетку. После этого банку необходимо закрыть и перевернуть вверх дном.

Треснувшие банки являются предвестниками ссор и скандалов в семье. От них следует сразу избавляться, чтобы избежать проблем.

Не стоит возвращать пустую посуду, это обещает беды и несчастья, нужно положить что-нибудь на дно, например, печенье, конфеты или монеты.

Приметы о стеклянных банках

Существует примета, если банка упала и не разбилась, то человека ждет радостная весть, возможная прибыль или приезд гостей.

Нельзя возвращать другим пустую посуду. Положите туда конфету, монету или печенье.

Кроме того, большую роль играет, если кто-то поселился в банке: если бабочка залетела - к везению в работе и любовным делам, а если паук сплел там паутину - это предупреждение о том, что возле вас находится недоброжелатель.

Добавим, что мыть посуду стоит только у себя дома. Даже если у вас благие намерения, не стоит мыть посуду у друзей или родителей. Это принесет проблемы и вам, и тем, у кого вы гостите. С другой стороны, если посуду у вас дома захочет помыть свободная девушка или мужчина, разрешите им это сделать. Считается, что так человек скорее обретет счастье в любви.

К тому же если вам подарили посуду, немедленно ополосните ее. Ни в коем случае не кладите его к старой посуде, пока не помоете. Если этого не сделать, в скором времени у вас могут возникать проблемы.