RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот почему нельзя хранить дома пустые банки: запомните это

Почему нельзя хранить пустые стеклянные банки (фото: flickr)
Автор: Татьяна Самарук

С посудой в доме связано множество примет. Существует мнение, что стеклянные банки, хранящиеся в кухонных шкафах на "всякий случай", могут плохо влиять на энергетику дома.

С чем связаны приметы и почему нужно их соблюдать - читайте ниже.

Почему нельзя хранить дома пустые банки

Согласно приметам, пустая емкость связана с разрушительной энергетикой. Если в доме будут храниться пустые банки, то жизнь будет пустой и бедной, особенно нельзя оставлять пустые тары на столах.

Важно, что для таких предметов должно быть отдельное место, например подвал.

Если вынести куда-то их нет возможности, то стоит их чем-нибудь наполнить, например, бросить горстку любой крупы или монетку. После этого банку необходимо закрыть и перевернуть вверх дном.

Треснувшие банки являются предвестниками ссор и скандалов в семье. От них следует сразу избавляться, чтобы избежать проблем.

Не стоит возвращать пустую посуду, это обещает беды и несчастья, нужно положить что-нибудь на дно, например, печенье, конфеты или монеты.

Приметы о стеклянных банках

Существует примета, если банка упала и не разбилась, то человека ждет радостная весть, возможная прибыль или приезд гостей.

Нельзя возвращать другим пустую посуду. Положите туда конфету, монету или печенье.

Кроме того, большую роль играет, если кто-то поселился в банке: если бабочка залетела - к везению в работе и любовным делам, а если паук сплел там паутину - это предупреждение о том, что возле вас находится недоброжелатель.

Добавим, что мыть посуду стоит только у себя дома. Даже если у вас благие намерения, не стоит мыть посуду у друзей или родителей. Это принесет проблемы и вам, и тем, у кого вы гостите. С другой стороны, если посуду у вас дома захочет помыть свободная девушка или мужчина, разрешите им это сделать. Считается, что так человек скорее обретет счастье в любви.

К тому же если вам подарили посуду, немедленно ополосните ее. Ни в коем случае не кладите его к старой посуде, пока не помоете. Если этого не сделать, в скором времени у вас могут возникать проблемы.

Ранее мы сообщали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

Также мы писали, что значит разбитая чашка во вторник, среду или другой день.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиприкметипосуда