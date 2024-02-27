Ось чому не можна їсти вівсяну кашу кожного дня: її основні недоліки

Що треба знати

Вівсяна каша приносить багато позитивних переваг вашому здоров’ю. З такими ефектами, як покращення травлення, потенційна втрата ваги, покращення здоров’я серця та більше почуття ситості, важко заперечити, що вівсяна каша корисна.

Однак також важливо розглянути кілька способів, як вівсяна каша також може спричинити деякі небажані побічні ефекти.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, овес може піддавати вас впливу токсичних сільськогосподарських хімікатів.

Рецензоване дослідження, проведене Environmental Working Group (EWG), виявило помітні рівні хлормеквату, пестициду, який використовувався для вівса, у 80% американців, протестованих у період з 2017 по 2023 рік.

Крім того, дослідження виявило виявлені рівні хлормеквату в 92 % продуктів на основі вівса, придбаних у травні 2023 року, включно з овесом Quaker.

У дослідженнях на тваринах хлормекват був пов’язаний з репродуктивною токсичністю та токсичністю для розвитку, що викликає занепокоєння щодо його безпеки та передбачає потенційну подібну шкоду для людей.

Хоча індивідуальні рівні впливу в дослідженні були нижчими порогів безпеки, встановлених регуляторними органами, EWG попереджає, що кумулятивні ефекти впливу кількох хімічних речовин можуть призвести до потенційного впливу на здоров’я, особливо під час вагітності.

Дослідження підкреслює необхідність постійного моніторингу хлормеквату в харчових продуктах і людях разом з подальшими дослідженнями, щоб зрозуміти його вплив на здоров'я при поточних рівнях впливу.

Вівсяна каша може спричинити здуття живота

"Якщо ви вперше вживаєте овес, він може спричинити здуття живота, тому найкраще починати з невеликої порції", - каже Ліза Янг, автор книги "Нарешті ситий, нарешті струнки".

Цільні зерна, такі як пшениця та овес, містять багато клітковини, глюкози та крохмалю. Усі вони поглинаються бактеріями в кишечнику або товстому кишечнику, що призводить до газів і здуття живота у деяких людей.

Щоб зменшити побічні ефекти, почніть з невеликої кількості і поступово збільшуйте до обраної кількості. Коли ви починаєте їсти вівсяні висівки, шкідливі наслідки з вашого тіла, ймовірно, зникнуть.

Не додавайте у вівсянку багато цукру (фото: pixabay.com)

Вівсянка може призвести до набору ваги

Хоча вживання вівсяної каші може допомогти вам схуднути, перевищення розміру порції може призвести до прямо протилежного.

Вживання вкаже великої порції вівсяної каші може призвести до збільшення ваги.

Також стежте за начинкою: одна-дві столові ложки подрібнених волоських горіхів або насіння льону – це чудово, але занадто багато масла чи цукру - ні.

Те, що ви додаєте вівсянку, також може бути причиною потенційного збільшення ваги. Ви можете додавати цукор, шоколадну стружку та інші солодкі додатки, що зрештою знижує загальну харчову цінність вівсяної каші, оскільки вони додають додаткові калорії, нездорові жири та цукор.