В последнее время все поют дифирамбы овсянке. Она может творить чудеса с вашим телом, может помочь вам жить дольше, и вообще имеет отличный вкус. Но здорова ли овсянка?
Об этом расскажет материал РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные исследований Environmental Working Group, Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.
Овсяная каша приносит много положительных преимуществ вашему здоровью. С такими эффектами, как улучшение пищеварения, потенциальная потеря веса, улучшение здоровья сердца и большее чувство сытости, трудно отрицать, что овсяная каша полезна.
Однако также важно рассмотреть несколько способов, как овсяная каша также может вызвать некоторые нежелательные побочные эффекты.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, овес может подвергать вас воздействию токсичных сельскохозяйственных химикатов.
Рецензируемое исследование, проведенное Environmental Working Group (EWG), выявило заметные уровни хлормеквата, используемого для овса пестицида, у 80% американцев, протестированных в период с 2017 по 2023 год.
Кроме того, исследование выявило выявленные уровни хлормеквата в 92% продуктов на основе овса, приобретенных в мае 2023 года, включая овес Quaker.
В исследованиях на животных хлормекват был связан с репродуктивной токсичностью и токсичностью для развития, что вызывает беспокойство по его безопасности и предусматривает потенциальный подобный вред для людей.
Хотя индивидуальные уровни воздействия в исследовании были ниже порогов безопасности, установленных регуляторными органами, EWG предупреждает, что кумулятивные эффекты воздействия нескольких химических веществ могут привести к потенциальному воздействию на здоровье, особенно во время беременности.
Исследование подчеркивает необходимость постоянного мониторинга хлормеквата в пищевых продуктах и людях вместе с последующими исследованиями, чтобы понять его влияние на здоровье при текущих уровнях воздействия.
"Если вы впервые употребляете овес, он может вызвать вздутие живота, поэтому лучше всего начинать с небольшой порции", - говорит Лиза Янг, автор книги "Наконец-то сыт, наконец-то худой".
Цельные зерна, такие как пшеница и овес, содержат много клетчатки, глюкозы и крахмала. Все они поглощаются бактериями в кишечнике или толстом кишечнике, что приводит к газам и вздутию живота у некоторых людей.
Чтобы снизить побочные эффекты, начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте до выбранного количества. Когда вы начинаете есть овсяные отруби, вредные последствия вашего тела, вероятно, исчезнут.
Хотя употребление овсяной каши может помочь вам похудеть, превышение размера порции может привести к прямо противоположному.
Употребление укажет большой порции овсяной каши может привести к увеличению веса.
Также следите за начинкой: одна-две столовые ложки измельченных грецких орехов или семян льна – это отлично, но слишком много масла или сахара – нет.
То, что вы добавляете в овсянку, также может быть причиной потенциального увеличения веса. Вы можете добавлять сахар, шоколадную стружку и другие сладкие добавки, что в конечном итоге снижает общую ценность овсяной каши, поскольку они добавляют дополнительные калории, нездоровые жиры и сахар.
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