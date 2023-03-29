Ось чому не можна стримувати чхання: лікар розповів про небезпечну звичку

Бажання чхнути виникає, як правило, через потребу видалення з порожнини носа подразників та відновлення внутрішнього середовища в носоглотці, при цьому іноді людина намагається стримати дихальний рефлекс. Однак така звичка може виявитися небезпечною.
Дослідження показують, що стримування чхання в деяких випадках призводить до серйозних ускладнень.
Про це повідомляє Express.
Річ у тім, що під час чхання в організмі відбувається різке підвищення тиску в носових пазухах, носовій порожнині та глотці.
Однак стримування дихального рефлексу призводить до подальшого збільшення цього тиску, наражаючи на ризик кровоносні судини.
Так, у медичній літературі описані випадки крововиливу в мозок та розрив барабанної перетинки - в основному через різке підвищення тиску при вигнанні повітря.
Як звертає увагу лікар загальної практики в Лондоні, доктор Стюарт Сандерс, чхання дійсно може бути досить сильним, щоб викликати розрив аневризми головного мозку.
Фахівець назвав три причини, чому небезпечно стримувати пчих.
Це може спричинити гостру глухоту, інфекцію (середній отит) або навіть розрив барабанної перетинки за певних обставин, зазначив він.
Причиною є те, що трубка для вирівнювання тиску, розташована між задньою частиною носа та середнім вухом, відома як євстахієва труба, відкривається під час різкого чхання.
"Синуси розташовані близько до носа, зазвичай це повітровмісні порожнини з відкритим зв'язком з носом", - пояснив лікар.
Резюмуючи, фахівець рекомендує для уникнення будь-якого з наведених вище наслідків, просто дозволити скинути тиск під час чхання. А тим, хто має звичку свідомо докладати зусиль для стримування пчиху, щоб не допустити поширення мікробів, рекомендується прикривати рота та носа в момент чхання.
Нагадаємо, раніше кардіолог пояснив, що забороняється робити при підвищеному тиску.
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