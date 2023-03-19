Ніколи не робіть цього при підвищеному тиску! Правда від кардіолога

Лікування артеріальної гіпертензії (постійно підвищеного тиску) - процес складний і постійний. Але деякі пацієнти починають самі собі "відміняти" препарати, як тільки стан більш-менш нормалізується.

Про це в Instagram розповіла лікар-кардіолог Анна Калиневич.

Чи можна робити перерву в прийомі антигіпертензивних препаратів?

"Намотайте собі на вус, запишіть, запам'ятайте: при лікуванні артеріальної гіпертензії потрібен постійний прийом препаратів. Тільки так, інакше не може бути", - акцентує лікарка.

Якщо пацієнт припиняє прийом препаратів, стверджуючи, що в нього вже тиск в нормі, то це загрожує тим, що через деякий час тиск знову почне підніматися з новою силою, іноді навіть вище, ніж раніше, а ранішня терапія стає неефективною.

Що робити, якщо через прийом ліків тиск стає занизьким?⠀

За словами кардіолога, іноді на фоні постійного прийому тиск починає знижуватися нижче норми. Наприклад, на фоні зневоднення, метеочутливості, ГРВІ.

В таких випадках можна рекомендувати таке:

пропуск пігулки тільки в тому випадку, якщо тиск протягом дня тримається нижче 100/70 мм рт. ст.;

спробувати зменшити дозу: наприклад, прийняти пів таблетки, а ввечері ще пів таблетки. І проконтролювати, як відреагував АТ;

трохи відстрочити прийом препарату - наприклад, почекати годину-дві, переміряти АТ і якщо тиск вище звичайного, прийняти ліки.

І пам'ятайте, показники, вищі за 140/90 - не норма! Навіть, якщо вам здається, що ви нормально себе почуваєте. При такому тиску ваш організм "працює на знос".