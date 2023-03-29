Вот почему нельзя сдерживать чихание: врач рассказал об опасной привычке

Желание чихнуть возникает, как правило, из-за потребности удаления из полости носа раздражителей и восстановления внутренней среды в носоглотке, при этом иногда человек пытается сдержать дыхательный рефлекс. Однако такая привычка может оказаться опасной.
Исследования показывают, что сдерживание чихания в некоторых случаях приводит к серьезным осложнениям.
Об этом передает Express.
Дело в том, что во время чихания в организме происходит резкое повышение давления в носовых пазухах, носовой полости и глотке.
Однако сдерживание дыхательного рефлекса приводит к дальнейшему увеличению этого давления, подвергая риску кровеносные сосуды.
Так, в медицинской литературе описаны случаи кровоизлияния в мозг и разрыва барабанной перепонки - в основном из-за резкого повышения давления при изгнании воздуха.
Как обращает внимание врач общей практики в Лондоне доктор Стюарт Сандерс, чихание действительно может быть достаточно сильным, чтобы вызвать разрыв аневризмы головного мозга.
Специалист назвал три причины, почему опасно сдерживать чих.
Это может вызвать острую глухоту, инфекцию (средний отит) или даже разрыв барабанной перепонки в определенных обстоятельствах, отметил он.
Причиной является то, что трубка для выравнивания давления, расположенная между задней частью носа и средним ухом, известная как евстахиева труба, открывается во время резкого чихания.
"Синусы расположены близко к носу, обычно это воздухосодержащие полости с открытой связью с носом", - пояснил доктор.
Резюмируя, специалист рекомендует для избежания любого из перечисленных выше последствий, просто позволить сбросить давление во время чихания. А тем, кто имеет привычку сознательно прилагать усилия для сдерживания чиха, чтобы не допустить распространения микробов, рекомендуется прикрывать рот и нос в момент чихания.
Напомним, ранее кардиолог объяснил, что запрещается делать при повышенном давлении.
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